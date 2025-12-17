Ajutorul de 750 de lei pentru montarea de repartitoare, amânat din nou, pentru a treia oară: Statul mută sprijinul de 750 de lei tocmai în 2026

Ajutorul financiar constând în suma de 750 de lei, anunțat pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care trebuie să monteze repartitoare de căldură, nu va fi acordat nici de această dată. Măsura este amânată pentru a treia oară, deși fusese prezentată ca o soluție de sprijin într-un termen relativ scurt.

Ministerul Energiei repune proiectul în dezbatere publică

Ministrul Energiei a retrimis proiectul de Ordonanță de Urgență în dezbatere publică, propunând ca plata ajutorului să fie făcută abia în cursul anului 2026.

Documentul publicat pe site-ul instituției apare ca fiind o reluare a variantei discutate inițial în 2024.

Termenele se mută din nou: de la 2024 la 2026

Inițial, montarea repartitoarelor trebuia finalizată până în 2024. Ulterior, autoritățile au decis să prelungească termenul-limită până la 31 decembrie 2025.

Acum însă, Ministerul Energiei propune o nouă decalare, împingând termenul până la începutul lunii septembrie 2026.

Până când pot fi depuse cererile

Conform noilor propuneri, solicitările pentru acordarea sprijinului financiar vor putea fi depuse până la data de 1 septembrie a anului viitor.

Sprijinul nu este oferit în avans și nu reprezintă „bani dați automat”. Suma este acordată doar după instalarea repartitoarelor, pe baza documentelor justificative, respectiv factura și procesul-verbal de montaj.

Ce urmează pentru ca măsura să devină aplicabilă

Pentru ca noile modificări să intre în vigoare, proiectul trebuie să fie aprobat de Guvern și ulterior publicat în Monitorul Oficial. Până atunci, ajutorul rămâne, din nou, la stadiul de promisiune amânată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI