Actualitate

Ajutor pentru pensionari 2026: Care sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei vor primi în cursul anului 2026 bani în două tranșe, cu o valoare totală cuprinsă între 600 și 1.000 de lei, în urma unui acord la care a ajuns, joi, 19 martie 2026 coaliția de guvernare, au explicat surse din Ministerul Muncii pentru Știripesurse.ro.

Citește și: Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie”

Ajutorul pentru pensionari 2026 se va acorda astfel:

*1.000 de lei pentru pensionarii care au pensii sub 1.500 de lei. În această situație se află 1.224.301 pensionari, conform datelor obținute de Știripesurse.ro.

*800 de lei pentru pensionarii cu pensie cuprinsă între 1.501 lei și 2.000 de lei. În această situație se află 621.095 de pensionari.

*600 de lei pentru pensionarii care au pensie cuprinsă între 2.001 și 3.000 de lei. În această situație se află 1.020.603 pensionari.

Sumele vor fi acordate în două tranșe egale, în luna aprilie 2026 și în luna decembrie 2026, astfel încât pensionarii să încaseze sumele de Paște și de Crăciun.

Vor primi ajutorul inclusiv pensionarii MApN și pensionarii MAI, care au pensia mai mică de 3.000 de lei. În această situație se află aproximativ 17.639 de pensionari MApN și 14.312 pensionari MAI.

Plățile se vor face prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.

Ajutorul pentru pensionari 2026 urmează să fie votat în plenul reunit al Parlamentului, vineri, 20 martie 2026.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă. Anunțul făcut de Ministerul Energiei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

20 martie 2026

De

Piața carburanților din România este stabilă și funcțională din punct de vedere al aprovizionării și al accesului la marfă. Anunțul făcut de Ministerul Energiei Piața carburanților din România rămâne stabilă, fără probleme în aprovizionare, iar stocurile de urgență depășesc în prezent 102%, potrivit Ministerului Energiei. ,,Ca urmare a verificărilor, vă comunicăm că Ministerul Energiei gestionează […]

Citește mai mult

Actualitate

Salariul minim 2026: Majorare de la 1 iulie a venitului minim în România. „Cifre mai mari pe hârtie, dar aproape nimic în buzunarul oamenilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 martie 2026

De

Salariul minim 2026: Majorare de la 1 iulie a venitului minim în România. „Cifre mai mari pe hârtie, dar aproape nimic în buzunarul oamenilor” Guvernul a aprobat recent Hotărârea pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care prevede majorarea nivelului acestuia la 4.325 lei lunar începând cu data de 1 […]

Citește mai mult

Actualitate

ASTĂZI | Echinocţiul de primăvară 2026 – Momentul în care ziua este egală cu noaptea, copiii alungă frigul, iar tații pornesc plugurile

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

20 martie 2026

De

ASTĂZI | Echinocţiul de primăvară 2026 – Momentul în care ziua este egală cu noaptea, copiii alungă frigul, iar tații pornesc plugurile De astăzi, primăvara își intră oficial în drepturi odată cu echinocțiul din 2026. Fenomenul astronomic marchează egalitatea dintre zi și noapte și deschide sezonul zilelor tot mai lungi. Echinocțiul de primăvară 2026 marchează […]

Citește mai mult