Ajutor pentru pensionari 2026: Care sunt pensionarii care vor primi între 600 și 1.000 de lei de Paște și de Crăciun
Pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei vor primi în cursul anului 2026 bani în două tranșe, cu o valoare totală cuprinsă între 600 și 1.000 de lei, în urma unui acord la care a ajuns, joi, 19 martie 2026 coaliția de guvernare, au explicat surse din Ministerul Muncii pentru Știripesurse.ro.
Ajutorul pentru pensionari 2026 se va acorda astfel:
*1.000 de lei pentru pensionarii care au pensii sub 1.500 de lei. În această situație se află 1.224.301 pensionari, conform datelor obținute de Știripesurse.ro.
*800 de lei pentru pensionarii cu pensie cuprinsă între 1.501 lei și 2.000 de lei. În această situație se află 621.095 de pensionari.
*600 de lei pentru pensionarii care au pensie cuprinsă între 2.001 și 3.000 de lei. În această situație se află 1.020.603 pensionari.
Sumele vor fi acordate în două tranșe egale, în luna aprilie 2026 și în luna decembrie 2026, astfel încât pensionarii să încaseze sumele de Paște și de Crăciun.
Vor primi ajutorul inclusiv pensionarii MApN și pensionarii MAI, care au pensia mai mică de 3.000 de lei. În această situație se află aproximativ 17.639 de pensionari MApN și 14.312 pensionari MAI.
Plățile se vor face prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii.
Ajutorul pentru pensionari 2026 urmează să fie votat în plenul reunit al Parlamentului, vineri, 20 martie 2026.
