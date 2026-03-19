Ajutor pentru pensionari 2026 | Ilie Bolojan: „S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, 19 martie 2026 că s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie.

„Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi”, a precizat el. Ilie Bolojan a explicat că la prânz vor fi reluate dezbaterlie în Comisia de buget. „Ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen şi în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul”, a adăugat premierul, potrivit News.ro.

„Ţinând cont de situaţia bugetară, de criza care ţine de războiul din Golf şi de tot contextul în care ne găsim, s-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinută de coaliţie”, a declarat Ilie Bolojan.

El a explicat că existau două posibilităţi: de a creşte deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amnendamentelor din Parlament, iar a doua – de a reduce alte cheltuieli.

„Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi. În aceste condiţii, vor fi reluate la prânz dezbaterle în Comisia de buget şi ne propunem ca în această seară să înceapă dezbaterile propriu-zise în plen şi în cursul zilei de mâine să fie aprobat bugetul”, a arătat premierul.

Declaraţiile au fost făcute după ce liderii partidelor coaliţiei s-au reunit, joi, la biroul preşedintelui PSD Sorin Grindeanu, de la Parlament, pentru noi discuţii în vederea deblocării dezbaterilor parlamentare pe tema bugetului de stat pe 2026.

La Parlament s-au aflat liderul PNL Ilie Bolojan, însoţit de ministrul Finanţelor, liderul USR Dominic Fritz, liderul UDMR Kelemen Hunor şi liderul Grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian.

Dezbaterile din Parlament asupra bughetului de stat pe 2026 au înregistrat un blocaj după ce pachetul social propus de PSD nu a fost aprobat.

Ce prevede pachetul social propus de PSD

Pachetul social este un set de ajutoare financiare și facilități pentru categoriile vulnerabile, cu un impact bugetar de aproximativ 2–3 miliarde de lei.

Principalele măsuri propuse sunt:

1. Ajutoare pentru pensionari (cea mai importantă componentă)

plăți „one-off” (în două tranșe – primăvara și iarna) pentru ~2,8 milioane de persoane

valori diferențiate:

~1.000 lei pentru pensii sub 1.500 lei

~800 lei pentru pensii sub 2.000 lei

~600 lei pentru pensii sub 3.000 lei

2. Sprijin pentru alte categorii vulnerabile: ajutoare și beneficii pentru persoane cu dizabilități, copii cu dizabilități. mame și veterani de război

3. Facilități fiscale sociale – eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru unele categorii (ex: mame, veterani)

