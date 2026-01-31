Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în Republica Moldova
Ajutor din România şi Ucraina pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în Republica Moldova
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, a mulţumit României şi Ucrainei pentru ajutorul acordat în contextul penelor masive de curent de sâmbătă, 31 ianuarie 2026.
Timp de aproximativ patru ore, mai multe localităţi din Republica Moldova au rămas fără curent electric, scrie News.ro.
„Mulţumim foarte mult operatorilor sistemului electroenergetic din România şi din Ucraina pentru cooperarea şi suportul amplu în depăşirea acestei situaţii. La fel, vreau să mulţumesc şi consumatorilor din Republica Moldova pentru înţelegere şi pentru tot suportul pe care l-aţi acordat pentru depăşirea acestei situaţii. Mulţumim frumos!
Incidentul de astăzi arată cât de importante sunt interconexiunile cu România la care lucrăm în prezent, Bălţi – Suceava, Străşeni – Gutinaş şi, desigur, Vulcăneşti – Chişinău”, a spus Dorin Junghietu într-un mesaj publicat în mediul online.
Conform datelor oferite de Ministerul Energiei din Republica Moldova, procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul statului.
