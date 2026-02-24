Ajutor de deces în 2026 | Cine sunt beneficiarii care pot primi valoarea ajutorului de deces
Ajutor de deces în 2026 | Cine sunt beneficiarii care pot primi valoarea ajutorului de deces
Valoarea ajutorului de deces acordat prin sistemul public de pensii nu a fost modificată până în prezent, chiar dacă, în mod obișnuit, o eventuală actualizare este așteptată la începutul fiecărui an.
Sprijinul financiar este acordat de stat atât în cazul decesului unui asigurat sau al unui pensionar, cât și în situația în care își pierde viața un membru al familiei acestuia, însă cuantumul diferă în funcție de fiecare caz.
Ajutorul de deces în 2026
Documentul precizează că până la adoptarea legii asigurărilor sociale de stat din acest an, cuantumul ajutorului de deces rămâne 8.620 lei. Creșterea anuală a ajutorului depinde de momentul în care este aprobat bugetul asigurărilor sociale. Atunci când legea este adoptată înainte de 1 ianuarie, majorarea intră în vigoare la începutul anului, potrivit CanCan.
În anii în care aprobarea bugetului întârzie, se amână și stabilirea noilor valori. Conform documentului, ajutorul este calculat în funcție de câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale.
Datele Casei Naționale de Pensii Publice arată că, între 2001 și 2025, cea mai târzie majorare a avut loc în 2019, când suma a fost modificată în luna martie. În perioada 1–14 martie 2019, ajutorul a fost de 4.162 lei, iar din 15 martie a crescut la 5.163 lei, fiind una dintre cele mai semnificative creșteri din ultimii ani.
Până la adoptarea noii legi, valoarea ajutorului pentru decesul unui membru de familie al unui asigurat sau pensionar este de 4.310 lei, adică jumătate din suma acordată în cazul decesului titularului.
Suma acordată și beneficiarii
Beneficiarii pot fi persoane care au suportat cheltuielile de înmormântare, precum soțul supraviețuitor, copiii, părinții sau orice altă persoană fizică ori juridică. În cazul decesului unui membru de familie neasigurat, ajutorul este acordat asiguratului sau pensionarului din familie.
Legea definește clar rudele pentru care poate fi solicitat sprijinul financiar: soțul sau soția, copiii până la 18 ani sau până la 26 de ani dacă urmează o formă de învățământ, copiii inapți pentru muncă, precum și părinții sau bunicii oricăruia dintre soți. Pentru copiii inapți peste 18 ani este necesar un document medical emis de medicul expert al asigurărilor sociale.
Ajutorul poate fi cerut în termen de trei ani de la data eliberării certificatului de deces. Plata se efectuează în maximum trei zile lucrătoare de la depunerea documentelor, fie de către casa teritorială de pensii din zona de domiciliu a persoanei decedate, fie, în cazul unui membru de familie, din zona de domiciliu a solicitantului.
