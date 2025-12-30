AJF Alba a stabilit țintarul returului în toate competițiile fotbalistice din județ | Programul vizelor anuale și perioada de transferuri în startul anului 2026
În ultima ședință din acest an a Biroului Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba a fost stabilit țintarul returului în toate competițiile fotbalistice din județ, programul vizelor anuale și perioada de transferuri prevăzută la începutul lui 2026.
Sezonul de primăvară va debuta duminică, 1 martie, cu optimile de finală ale Cupei României, faza județeană. Competiția „KO” mai prevede sferturile de finală, în 11 aprilie (Sâmbăta de Paște), semifinalele (miercuri, 20 mai) și finala (13/14 iunie, sâmbăta sau duminica). De asemenea Cupa Județeană, competiție pentru grupările din Liga 5 (cel de-al șaselea eșalon competițional) are semifinalele în 7 iunie (duminica), iar ultimul act în 13/14 iunie, în cuplaj cu finala Cupei României.
SuperLiga AJF se va relua în 7 martie 2026, cu ultima etapă în 6 iunie. Returul în Liga 4 va debuta în 14/15 martie, ultima rundă fiind în 30/31 mai. Partea a doua a sezonului în Liga 5 va începe în 29 martie, cu etapa de final în 31 mai (în aceste 3 campionate nu se joacă de Paște, respectiv în 11 aprilie, când sunt sferturile de finală ale Cupei României).
În cele ce urmează vă prezentă, în ordine, când se va da startul în competițiile juvenile (nici în aceste 19 campionate nu se va juca de Paște):
*Under 17-16, în 4 martie;
*Under 19, Alba-Cluj, în 9 martie;
*Under 13 județean, în 12-14 martie;
*Under 11 Elite, în 14 martie;
*Under 10 Sebeșel, în 14 martie; *Under 10 Aiud, în 14 martie;
*Under 12 Elite, în 15 martie;
*Under 12 Clasic, în 15 martie;
*Under 9, etape în 15 și 29 martie, 19 aprilie, 3 și 17 mai;
*Cupa Satelor, în 15/22 martie;
*Under 16, Alba-Hunedoara, 21 martie;
*Under 13 Alba-Hunedoara-Sibiu, în 21 martie;
*Under 15 Alba-Hunedoara-Sibiu, în 21/22 martie (ACS Valea Frumoasei și Juniorul Aiud, plus echipe din cele două județe);
*Under 15 județean, în 21/22 martie (Sportul Câmpeni, CS Zlatna, Spicul Daia Română, AFC Micești, Viitorul Vama Seacă, Olimpia Aiud);
*Under 14 Alba-Hunedoara-Sibiu, în 21/22 martie (ACS Valea Frumoasei, Juniorul Aiud, Metalurgistul Cugir, Sportul Petrești, CSȘ Blaj, CS Ocna Mureș și echipe din cele două județe);
*Under 14 județean, în 21/22 martie (Olimpia Aiud, Star Pro Optimum, CS Universitar Alba Iulia, Viitorul Roșia Montană, Hidro Mecanica Șugag, Limbenii Limba);
*Interliga Națională, jocuri în 22 martie, 5 și 26 aprilie, 10 și 24 mai, 14 iulie;
*Junioare Under 15 și Under 13 feminin, runde în 25 martie, 8 și 22 aprilie, 6 și 20 mai;
*Under 11 Clasic în 28 martie.
*Perioada de transferuri FRF, 13 ianuarie-9 februarie
La nivelul competițiilor FRF, unde activează și cele 5 combatante din județ, în Seria 7 din eșalonul terț, perioada de transferuri este prevăzută între 13 ianuarie și 9 februarie. La nivelul AJF-urilor se pot înregistra transferuri până cu 48 de ore înaintea începerii campionatelor, la SuperLigă – 5 martie, la Liga 4 – 12 martie, la Liga 5 – 27 martie. Conform art. 19.4 din RSTJ: „Un jucător transferat la nivelul AJF în afara perioadei stabilită de FRF, nu va putea participa la jocurile oficiale din cadrul competițiilor organizate de FRF/LPF” (mai concret, nu va putea evolua la eventualele baraje de promovare în Liga 3).
Aplicarea vizelor anuale 2026 va începe, la toate nivelurile, luni 12 ianuarie, perioada durând până în 13 februarie pentru SuperLiga AJF, 20 februarie pentru Liga 4 și copii și juniori, respectiv 6 martie pentru Liga 5.
