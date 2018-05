Aiudul, prezent astăzi cu lansări de carte, expoziția: Cartea – obiect de artă și recital de pian, la Târgul de Carte Alba Transilvana 2018, la Alba Iulia

Programul celei de-a XI-a ediții a Târgului de Carte ”Alba Transilvana”, ce se desfășură la Alba Iulia, cuprinde și evenimente propuse de Fundaţia „Inter-Art” Aiud și Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud. Este vorba despre lansări de carte, despre o expoziție de artă intitulată : Cartea – obiect de artă și despre un recital de pian, ce vor avea loc, astăzi, vineri, 18 mai 2018, după cum urmează:

Vineri, 18 mai 2018, ora : 16:00

Locul : Spațiul de evenimente, Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia

Lansare de carte :

• Ovidiu Hulea, De profundis, Editura Grinta, Cluj Napoca, 2017, Colecția Restituiri

• Ovidiu Hulea, Jerbe matinale, Editura Unirea, Alba Iulia, 2017, Colecția Restituiri

• Ovidiu Hulea, Învierea. Poem dramatic în 3 acte, în versuri, Editura Taida, Iași, 2018, Colecția Restituiri

• Aurel Pantea, Blanca. Traducere în limba franceză de Marcela Hădărig, Editura Grinta, Cluj Napoca, 2017

• Patricia Goodrich, Vânătoare de pietre în Transilvania; Traducere în limba română de Casandra Ioan, Editura Ex Ponto, Constanța, 2017

• Patricia Goodrich, Stone hunting in Transilvania, Editura Ex Ponto, Constanța, 2018

• Teo Laurean, Fiare plângând, Editura Top Aedition, 2017

• Anca Sas, 37 de zile, Editura Ex Ponto, Constanța, 2018

• A Bethlen Szellem Szárnyán. Tineri poeți și graficieni maghiari din Transilvania (antologie în limba maghiară și în limba română); Aiudul literar, nr.48/2017

• Albumul: TRINITAS LUCAEM. Oglinzile Aiudului vs. oglinzile fotografiei; Aiudul literar, nr. 50/2017

• Aiudul – Călătorie în timp/Time crossing Aiud, un proiect fotografic de Robert Lixandru, Aiudul literar nr. 51/2017

Moderator: Ioan Hădărig

Vineri, 18 mai 2018, Ora: 17,30

Locul : Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

EXPOZIȚIA INTERNAȚIONALĂ INTER-ART – CARTEA, OBIECT DE ARTĂ

Participă:

Alexandru Rădulescu (Alba Iulia)

Alexandru Rădulescu jr. (Alba Iulia)

Anca Sas (Alba Iulia)

Andor Kömives (Cluj Napoca)

Bogdan Degan (Alba Iulia)

Daniela Ortelecan (Alba Iulia)

Daniel Bordeu (Alba Iulia)

Dorel Găină (Cluj Napoca)

Ecaterina Poca (Alba Iulia)

Elena Cristea (Alba Iulia)

Ioan Hădărig (Aiud)

Ioana Chiș (Cluj Napoca)

Mira Marincaș (Cluj Napoca)

Nicolae Muntean (Alba Iulia)

Olga Rădulescu (Alba Iulia)

Petru Beca (Alba Iulia)

Sándor Albert (Aiud)

Stefan Balog (Aiud)

Zoltán Balog (Aiud)

Participare internațională:

Antonella Prota Giurleo (Italia)

Chadi Salama (Egipt)

Dorothea Fleiss (Germania)

Lojze Kalinšek (Slovenia)

Oriola Kureta Semenescu (Albania)

Cuvânt de deschidere:

Dr. Gabriel Rustoiu, director general, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

Prof. drd. Silvan Stâncel, manager, Bibilioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Prezintă:

Ioan Hădărig, director artistic Fundația „Inter-Art” Aiud

Curator: Stefan Balog

Concept afiș: Robert Lixandru

Coordonatori: Elena Cristea, Ana Pantea, Zoltán Balog, Andrei Bakó

Pianul între generații.

Moment artistic susținut de: Chirilă Alexandru, Ionaş Patricia, Ionaş Maria, Ionaş Timeea, elevi de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia;

Coordonator: prof. Dan Avram

Organizatori : Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Fundaţia „Inter-Art” Aiud, Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia

În parteneriat cu: Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia

