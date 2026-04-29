FOTO | Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă

Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă

„Felicitări elevei Briana Paulette, din clasa a VIII-a A, pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – tenis de masă!

Prin muncă, perseverență și talent, Briana reușește o performanță remarcabilă: calificarea la faza națională pentru al treilea an consecutiv, sub coordonarea doamnei profesor Carmen Liliana Prainer.

Suntem mândri de tine, Briana!

Îți dorim mult succes la etapa națională, care va avea loc la Buzău, în perioada 15–17 mai 2026”, au transmis reprezentanții școlii.

