FOTO | Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă

Curier Județean

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

în

De

Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă

O elevă a a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă. 

„Felicitări elevei Briana Paulette, din clasa a VIII-a A, pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – tenis de masă!

Prin muncă, perseverență și talent, Briana reușește o performanță remarcabilă: calificarea la faza națională pentru al treilea an consecutiv, sub coordonarea doamnei profesor Carmen Liliana Prainer.

Suntem mândri de tine, Briana!

Îți dorim mult succes la etapa națională, care va avea loc la Buzău, în perioada 15–17 mai 2026”, au transmis reprezentanții școlii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

