18 mai 2026 | RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Reparații la carosabil

RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Reparații la carosabil

Traficul este restricționat, luni, 18 mai 2026, între orele 7.30 și 20.00, pe sectorul Sibiu-Sebeș al Autostrăzii A1, între Șura Mică și Rusciori.

Potrivit Dispeceratului CNAIR, se execută lucrări de reparații la suprafața carosabilă.

Banda 1 si banda de urgență a căii 1 (sens Sibiu-Sebeș) sunt restricționate.

Se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 1 (sens Sibiu-Sebeș).

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

