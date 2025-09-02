Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume: „Vom fi cea mai bună echipă, eu și Dumnezeu!”

Aiudeanul Levi Polgar, pentru a treia oară la startul celui mai greu ultramaraton din lume

Levi Polgar, care recent a primit titlul de cetățean de onoare al municipiului Aiud, va fi prezent pentru a treia oară consecutiv la startul celui mai greu ultramaraton din lume.

„Tor des Geants” 2025 se va desfășura în perioada 14-20 septembrie.

Doar 7 temerari din România, între care și Levi Polgar, susținut de CSM Unirea Alba Iulia, Invictus România, Super Termo Instal Grup, Isostar România, De la Georgia, Casa Hațegan, Rotary District 2241 România și Republica Moldova, Rotary Club Aiud și Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, vor lua în total startul la competiția extrem de dură. Vor fi reprezentate 27 de națiuni ale lumii la ediția 2025.

Considerată una dintre cele mai dificile curse de trail din lume, „Tor des Geants” (TOR330) acoperă 330 de kilometri plini de încercări, cu peste 24.000 de metri denivelări. Începe în Courmayeur (Italia) și apoi coboară pe partea de vest muntoasă a Văii Aostei, traversează valea la Donnas, apoi se întoarce pe partea de est la fel de accidentată.

Alergătorii merg pe trasee la poalele unora dintre cele mai înalte vârfuri de 4.000 de metri din Alpi și străbat Parcul Național Gran Paradiso și Parcul Regional Mont Avic.

În septembrie 2023, Levi Polgar a trecut în premieră linia de sosire la „Tor des Geants”. A fost prima persoană cu dizabilități de pe mapamond care a încheiat ultramaratonul suprem. TOR330 nu are secțiune paralimpică (pentru persoane cu dizabilități).

„Nu mi-am imaginat niciodată că există o competiție atât de nemiloasă și solicitantă; nu exista urcare sau coborâre ușoară, toate erau lungi și grele. Au fost și părți foarte tehnice, unde trebuia sa fim extrem de atenți pe bolovani sau unde trebuia să ne ajutăm de niște cabluri de oțel, lanțuri sau trepte din tije. Toate astea combinate cu nopțile cu ploi reci și căzăturile de rigoare”, spunea atunci Levi Polgar.

Un an mai târziu, în 2024, el a „recidivat”, trecând din nou linia de sosire la TOR330. Va încerca din nou să ducă la îndeplinire acest țel grandios și acum în 2025.

Acomodare, din 5 septembrie

„E foarte greu să termini în ediții consecutive acest ultramaraton”, spune Levi Polgar, vizualizând parcă instantaneu, cu ochii minții, provocările care-i vor sta din nou în cale.

Levi Polgar urmează să plece din Aiud joi, 4 septembrie 2025, urmând ca vineri, 5 septembrie 2025 să fie deja în Italia, pentru a demara procesul de aclimatizare, acomodarea la fața locului cu rigorile dificilului concurs sportiv. Vor fi aproape 10 zile de recunoaștere parțială a traseului competiției și de „intrare în starea de concurs”.

Suport tehnic, în premieră

Levi Polgar va beneficia, în premieră pentru el la „Tor des Geants”, de suport tehnic. Tânărul care va conduce mașina de teren pusă la dispoziție de Super Termo Instal Aiud pregătită pentru deplasarea în Italia îi va oferi lui Levi și sprijin tehnic pe parcursul competiției.

Concret, pentru că întrecerea este dură și restrictivă și din acest punct de vedere, va „interveni” în sprijinul temerarului aiudean doar în punctele de suport stabilite de-a lungul traseului la fiecare 50 de kilometri.

Pentru a ajunge la startul „Tor des Geants” e nevoie și de un efort financiar pe măsura gradului de dificultate al competiției. Taxa de înscriere e de 1.000 de euro, iar costurile totale, cu drumul, cazarea și asigurarea echipamentelor necesare, în cazul lui Levi, ajung la aproximativ 7.000 de euro.

Gestul final, premeditat

Levi Polgar se ambiționează să „atace” traseul în forță. Unul dintre obiectivele strategice va fi „zero somn”. El și-a propus să doarmă puțin spre deloc pe parcursul primilor 200 de kilometri ai traseului de concurs.

Levi Polgar face un rezumat plastic a ceea ce-l va aștepta la TOR330 în septembrie 2025: „În mintea mea este acum doar atât: știu textul scris de Dumnezeu, dar nu știu unde pune virgula. Mă voi alinia la nia de start cu încredere și voi „citi” fieecare kilometru al traseului”. „Vă asigur că vom fi cea mai bună echipă, eu și Dumnezeu!”, spune el.

Ultramaratonistul aiudean este, așadar, extrem de încrezător că va birui și de această dată. Levi Polgar știe deja cum va celebra în momentul trecerii liniei de sosire la Tor des Geants 2025.

„În 2023 am deschis larg brațele, într-o îmbrățișare simbolică a unei lumi întregi. În 2024 am zâmbit larg, arătând spre voluntari, ca o recunoaștere a rolului esențial al acestora. Ei bine, acum, în 2025, voi arăta cu degetul în sus, spre cer, pentru a-i mulțumi din toată inima Bunului Dumnezeu”, ne dezvăluie sportivul aiudean.

„Vă mulțumesc frumos tuturor pentru tot”, mai spune Levi Polgar.

