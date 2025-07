Agenția de risc S&P a menținut perspectiva negativă pentru România. Economistul Radu Georgescu: Motivul este că, raportat la PIB, țara noastră are cele mai mari deficite din Europa

Economistul Radu Georgescu comentează într-o postare în mediul online menșinerea perspectivei negative pentru România de către agenția de risc S&P.

„Unii spun despre mine că sunt pesimist. Nu este adevărat. Chiar sunt optimist. Dar sunt un optimist – informat. Pentru familia mea și pentru clienții CFO Network, nu îmi permit să fiu inconștient. Mulți sunt optimiști – inconștienți. Aceștia nu înțeleg ce se întâmplă. De fiecare dată rămân șocați de ce se întâmplă pe lângă ei.

Ieri, agenția de risc S&P a menținut perspectiva negativă pentru România. Motivul este că, raportat la PIB, România are cele mai mari deficite din Europa. Deficit bugetar, deficit comercial, deficit de Cont Curent. Statistic, toate țările care și-au corectat aceste deficite au trecut prin recesiune economică, devalorizarea monedei, inflație și dobânzi mari. Daca mă urmărești de mai mulți ani pe rețelele sociale, știi că am avut dreptate la tot ce am spus.

Să începem:

1. 2021 – am avertizat asupra inflației din România. În 2021 am spus că ne va lovi un tsunami numit inflație. În 2021 inflația era 2 %. Guvenul, BNR și economiștii de la bănci spuneau că totul va fi ok. Acum știm cum a explodat inflația în România. Avem cea mai mare inflație din UE.

2. 2022 – am avertizat că vor crește dobânzile la credite IRCC și ROBOR. În 2022 am spus că ne va lovi un alt tsunami, numit dobânzi la credite. În 2022 IRCC și ROBOR erau 2%. Guvernul, BNR și economiștii de la bănci spuneau că dobânzile la credite vor scădea!!! În ianuarie 2022 toți românii erau preocupați de ce nu joacă Novak Djokovic la Australian Open. Acum știm cât sunt dobânzile la credite în România. Cele mai mari din UE.

3. 2023 – am avertizat că vom ajunge ca Grecia în 2010. În 2023 am spus că ne va lovi un alt tsunami numit deficitul bugetar. În 2023 Guvernul, BNR și economiștii de la bănci spuneau că economia este pe un drum foarte bun. Vezi și tu acum cât de bun era drumul. Acum, toate agențiile de risc ne spun că suntem în situația Greciei.

4. în 2024 – am avertizat că intrarea în Schengen va pune o presiune și mai mare pe economia din România. După aderarea la Schengen, am explicat că acest lucru va duce la și mai multe importuri. Și mai multe mărfuri din import în magazinele românești. Acest lucru va crea o problema și mai mare pentru Romania, care avea deja cel mai mare deficit de Cont Curent și deficit comercial din Europa. Datele BNR publicate luna aceasta îmi dau dreptate. Deficitul comercial și de Cont Curent au crescut în 2025 cu 30%!!!

5. Piața imobiliară. Singurul lucru care încă nu s-a întâmplat este piața imobiliară. Motivul este că în piața imobiliară din România sunt foarte mulți optimiști – inconștienți. Îmi mențin părerea că prețurile la locuințe vor scădea intre 30-50%

Ca de obicei, optimiștii – inconștienți vor fi cei mai afectați și vor afla ultimii ce se întâmplă.

6. Concluzii. Până acum era un moft să înțelegi economie. De acum este obligatoriu. Pe mine nu mă sperie turbulențele economice. Pe mine mă sperie comportamentul optimiștilor – inconștienți”, spune Radu Georgescu.

