Radu Georgescu: România are un deficit comercial și de Cont Curent în primele 10 țări de pe planeta Pământ. Asta duce spre falimentul de țară

„România are un deficit comercial și de Cont Curent în primele 10 țări de pe planeta Pământ”, semnalează economistul Radu Georgescu. Potrivit acestuia, asta duce România către falimentul de țară.

„Ieri a fost un eveniment extrem de important pentru economia globală. Acest eveniment este foarte important inclusiv pentru România și pentru români. Ieri Guvernul din US a trimis oficial scrisori către mai multe țări (inclusiv către UE și România) prin care anunță că de la 1 august americanii vor crește taxele vamale cu 30%.

Aceste taxe vamale au fost anunțate de americani în aprilie și au avut o perioadă de grație de 90 de zile. Economia se va schimba radical în perioada următoare. România va fi direct impactată. Globalizarea economică se va încheia. US a început globalizarea. Tot America încheie acest capitol

Explic povestea globalizării economice. În anii 1990 companiile americane au început să externalizeze masiv fabrici. De asemenea au externalizat masiv joburile din departamentele suport. Motivul a fost simplu. S-au dus către țări cu salarii mai mici. Această decizie economică a dus la dispariția din US a joburilor din industriile inventate de americani: industria auto, industria prelucrătoare, industria echipamentelor industriale, industria IT. În ultimii 30 de ani din US au dispărut milioane de joburi. Iar americanii au sărăcit.

În anul 2025, 70% dintre americani au zero dolari economisiți. De asemenea, statul american este la un pas de faliment.

Deficitul comercial și deficitul de Cont Curent au depășit un trilion de dolari. Singura șansă economică a US este să aducă înapoi fabricile și joburile din industriile cu valoare adăugată mare: auto, prelucrătoare, echipamente, IT.

Nicio țară nu poate să fie puternică economic dacă importă mult mai mult decât exportă. România are un deficit comercial și de Cont Curent în primele 10 țări de pe planeta Pământ. Raportat la PIB, România are cel mai mare deficit comercial și de Cont Curent de pe planeta Pământ.

Acest deficit comercial și de Cont Curent duce România către falimentul de țară. Ca și US, România are o singură șansă economică. Să producă în Romania și să consume produse fabricate în România.

Primul pas ar trebui să fie investiții masive în agricultură, astfel încât hrana să o producem în România”, spune Radu Georgescu.

