Află ce să NU faci atunci când îți încălzești casa! Set de reguli pe care să le urmezi, transmis de ISU Alba, pentru a evita situații tragice

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba a transmis un set de reguli pe care cetățenii ar trebui să le respecte pentru a se feri de eventuale evenimente tragice.

În sezonul rece se utilizează mijloacele de încălzire foarte mult, pentru a evita astfel de evenimente tragice, facem apel la dumneavoastră să respectați câteva reguli simple de prevenire și apărare împotriva incendiilor:

-curățați coșul de fum, cel puțin o dată pe an;

-nu supraîncălziți soba;

-nu utilizaţi aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii;

-montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil a mijlocului de încălzire, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 metri;

-nu puneți haine la uscat pe sobe sau în imediata lor apropiere;

-nu lăsați sobele și alte mijloace de încălzire nesupravegheate pe timpul funcţionării;

-este obligatorie supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune;

-Nu transvazaţi gazul din butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate;

Nu uitați! Este mai important să previi un incendiu, decât să îl stingi!

Ignorarea acestor reguli poate fi periculoasăl Potrivit datelor detinute de #IGSU 14% din incendiile de locuinţă, înregistrate anul trecut, au fost cauzate de mijloace de încălzire defecte sau improvizate.

Accesează platforma Fii pregatit și învață cum sa te protejezi în diverse situații de urgență, a transmis ISU Alba pe o rețea de socializare.

