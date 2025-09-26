FOTO | Ambulanțe NOI și ultra-moderne la ISU Alba. Echipajele au acum aparatură de resuscitare automată

Ambulanțe noi și moderne la ISU Alba. Echipajele sunt pregătite cu aparatură de resuscitare automată

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba a anunțat astăzi că parcul auto de intervenție al județului s-a îmbogățit cu un lot de ambulanțe noi, ultra-moderne.

Prin UPU-SMURD Alba și Serviciul de Ambulanță Județean, au fost recepționate autospeciale de tip B, cu tracțiune 4×4, achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027, finanțat din fonduri europene nerambursabile.

Investiția are ca scop să crească rapiditatea și eficiența intervențiilor și să ofere un sprijin real comunității din Alba, atunci când fiecare secundă contează.

„Vorbim de ambulanțe complet echipate, pregătite să facă față celor mai variate situații medicale de urgență, fie că e vorba de accidente, crize cardiace sau alte cazuri grave”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Noile autospeciale nu au doar dotările standard (monitor, defibrilator, sisteme de imobilizare și oxigen), ci și aparatură de resuscitare automată, un ajutor esențial pentru echipajele care se confruntă cu intervenții critice.

Practic, aceste echipamente moderne pot face diferența între viață și moarte, oferind timp prețios medicilor până la sosirea în spital.

„Prin aceste noi resurse, calitatea intervențiilor va fi vizibil îmbunătățită, iar actul medical în faza pre-spitalicească va fi mult mai eficient”, au mai precizat cei de la ISU Alba.

Programul de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 nu se rezumă doar la protejarea mediului, ci investește masiv și în infrastructura vitală pentru comunitate, arătând că dezvoltarea sustenabilă înseamnă, înainte de toate, oameni protejați și siguranță sporită pentru toți locuitorii județului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI