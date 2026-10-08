Adrian Bara, deputat PSD de Alba: Noul corp de spital cu centru de radioterapie din Alba Iulia – de la un proiect propus și susținut de PSD Alba la o investiție aproape de finalizare

În 2021, PSD Alba a făcut primul demers pentru realizarea unui centru de radioterapie la Alba Iulia. Astăzi, noul corp al Spitalului Județean de Urgență este aproape de finalizare.

Au trecut cinci ani în care acest proiect a crescut de la o idee la una dintre cele mai importante investiții în sănătate realizate în județul Alba.

Echipa consilierilor județeni ai PSD Alba, coordonată de Corneliu Mureșan, a depus atunci un amendament la bugetul județului pentru finanțarea studiului de fezabilitate, primul pas necesar pentru realizarea unui centru de radioterapie. Inițiativa a primit votul consilierilor județeni, indiferent de partid.

Motivul pentru care PSD Alba a pornit acest demers a fost unul simplu: pacienții bolnavi de cancer din județ să poată beneficia, cât mai aproape de casă, de tratamentul de care au nevoie. Pentru un pacient oncologic, drumurile repetate la Cluj-Napoca, Târgu-Mureș sau în alte centre medicale înseamnă timp, costuri și, mai ales, un efort suplimentar într-o perioadă în care lupta cu boala este deja grea.

Proiectul a continuat cu sprijin la nivel guvernamental. În 2023, investiția a primit finanțare prin PNRR, contractul fiind semnat de ministrul Sănătății de la acea vreme, Alexandru Rafila, și conducerea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia.

Când continuarea investiției prin PNRR a devenit incertă, proiectul nu a fost abandonat. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a susținut transferarea finanțării pe Programul Sănătate 2021–2027, astfel încât lucrările să poată merge mai departe.

În tot acest parcurs, Victor Negrescu a susținut proiectul la nivel european și s-a implicat în demersurile pentru identificarea soluțiilor necesare continuării finanțării.

Cred că proiectele mari pentru sănătate nu aparțin unui singur om și nici unui singur partid. La această investiție au contribuit Consiliul Județean Alba, conducerea și echipa Spitalului Județean, Ministerul Sănătății și oameni care au susținut proiectul în diferitele sale etape.

Dar este la fel de corect să spunem că PSD Alba a fost alături de această investiție încă de la primii pași și a continuat să o susțină atunci când a fost nevoie de finanțare și de soluții pentru ca lucrările să meargă mai departe.

Astăzi suntem aproape de rezultatul pentru care a început totul: pacienții din Alba să aibă acces, mai aproape de casă, la servicii moderne de oncologie, radioterapie, hematologie, îngrijiri paliative și cardiologie intervențională.

Ca medic, cred că lucrul care contează cel mai mult este ceea ce reușim să schimbăm în bine pentru pacienți.

Dr. Adrian Bara,

Deputat PSD de Alba

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