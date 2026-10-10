Curier Județean

Adolescent din Blaj, reținut de polițiști pentru furt calificat: A sustras alimente și băutură dintr-un supermarket din municipiu. Prejudiciu de aproximativ 1.000 lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Adolescent din Blaj, reținut de polițiști pentru furt calificat: A sustras alimente și băutură dintr-un supermarket din municipiu. Prejudiciu de aproximativ 1.000 lei

Un adolescent din Blaj a fost reținut de polițiști pentru furt calificat. A sustras alimente și băutură dintr-un supermarket din municipiu, în valoare de aproximativ 1.000 lei.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 22 septembrie 2026 și în seara zilei de 8 octombrie 2026, tânărul ar fi sustras produse alimentare și sticle cu băuturi alcoolice dintr-un hipermarket aflat pe raza municipiului Blaj, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1.000 de lei.

Cercetările sunt continuate, sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

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