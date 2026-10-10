Dosar penal pentru un șofer de 54 de ani, din Oarda: Bărbatul s-a urcat la volan deși era băut. Ce alcoolemie avea

Un șofer de 54 de ani, din Oarda s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan deși era băut. Avea o alcoolemie de o,51 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2026, în jurul orei 20.30, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au oprit, pentru control, pe DN 1, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Oarda.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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