Ştirea zilei

Update | Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA

Bogdan Ilea

Publicat

acum 37 de minute

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Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA 

Poliția din Alba a fost sesizată cu privire la un elicopter care  s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus.

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Polițiștii s-au deplasat pentru a face verificări, însă, reprezentanții ROMATSA au confirmat faptul că elicopterul în cauză a aterizat, în condiții de siguranță, în Oradea.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 9 octombrie 2026, prin SNUAU 112, o persoană a sesizat faptul că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus.

În urma sesizării, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au deplasat în zona indicată, pentru efectuarea de verificări.

Ulterior, reprezentanții ROMATSA au confirmat faptul că elicopterul în cauză a aterizat, în condiții de siguranță, în Oradea.

Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)

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