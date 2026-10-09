Update | Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA
Poliția din Alba a fost sesizată că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus: Ce au transmis reprezentanții ROMATSA
Poliția din Alba a fost sesizată cu privire la un elicopter care s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus.
Polițiștii s-au deplasat pentru a face verificări, însă, reprezentanții ROMATSA au confirmat faptul că elicopterul în cauză a aterizat, în condiții de siguranță, în Oradea.
Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 9 octombrie 2026, prin SNUAU 112, o persoană a sesizat faptul că un elicopter s-ar fi prăbușit în zona Cheile Ordâncușei – Peștera lui Ionele, din comuna Gârda de Sus.
În urma sesizării, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba s-au deplasat în zona indicată, pentru efectuarea de verificări.
Ulterior, reprezentanții ROMATSA au confirmat faptul că elicopterul în cauză a aterizat, în condiții de siguranță, în Oradea.
Foto: Arhivă (Rol ilustrativ)
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