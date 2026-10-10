Vremea rea pune stăpânire pe România: Ploi în toată țara, lapoviță și ninsori la munte și rafale de vânt de până la 90 km/h
Vremea rea pune stăpânire pe România: Ploi în toată țara, lapoviță și ninsori la munte și rafale de vânt de până la 90 km/h
Meteorologii ANM au emis sâmbătă o informare meteorologică, valabilă de duminică, 11 octombrie 2026, care vizează ploi moderate cantitativ în toate regiunile, descărcări electrice, precipitații mixte la altitudini mari și intensificări ale vântului.
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În intervalul menționat temporar va ploua în toate regiunile. Duminică (11 octombrie) ploile se vor extinde treptat dinspre vest și vor cuprinde cea mai mare parte a țării, iar luni (12 octombrie) vor fi cu precădere în jumătatea de sud-est a teritoriului.
Acestea vor avea și caracter de aversă, iar pe arii restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1500 m, luni (12 octombrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.
Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, local în regiunile estice și sud-estice. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h.
Vremea se va răci duminică (11 octombrie) în regiunile vestice și nord-vestice, iar de luni (12 octombrie) și în restul zonelor.
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