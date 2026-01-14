ADMITERE COLEGII MILITARE 2026: Cum se fac înscrierile și ce condiţii minime trebuie să îndeplinească elevii de clasa a VIII-a care visează la o carieră militară

Elevii aflați în clasa a VIII-a care visează la o carieră militară în România se vor putea înscrie în curând la unul dintre cele 5 colegii militare, la specializarea matematică-informatică, intensiv engleză. Studiile au durata de 4 ani (clasele IX-XII) şi se finalizează cu obţinerea diplomei de bacalaureat şi participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior militar sau înmatricularea în învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari.

Colegiile naţionale militare

Se pot înscrie elevii din clasele a VIII-a, cu vârsta de cel mult 16 ani împliniți în anul 2026. Poți opta pentru cel mult cinci colegii naționale militare, în ordinea preferințelor:

-Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” – Alba Iulia

-Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” – Breaza

-Colegiul Național Militar „Ştefan cel Mare” – Câmpulung Moldovenesc

-Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” – Craiova

-Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” – Constanța

Pe toată durata pregătirii în colegiul național militar, elevii beneficiază de școlarizare, cazare, masă, echipament, transport dus-întors pe perioada vacanțelor, asistență medicală gratuite.

Absolvenţii colegiului naţional militar au cele mai mari şanse de a avea o carieră strălucită în Armata României, datorită competențelor specifice dobândite pe parcursul celor patru ani de liceu.

Înscrierile se fac ONLINE, la https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau, dacă locuiești în județul Alba te așteptăm la sediul biroului informare-recrutare, str. Regina Maria, nr 6 . Detalii suplimentare https://www.recrutaremapn.ro/elev.php și la telefon 0258811989/ 0258812291.

Ce trebuie să știi despre colegiul naţional militar

Colegiile naţionale militare sunt şcoli cu tradiţie, care oferă o excelentă educaţie şi o multitudine de oportunităţi profesionale.

Învăţământul liceal militar este de tip vocaţional, în profilul militar, specializarea matematică-informatică.

Misiunea colegiului naţional militar este aceea de a pregăti candidaţi – absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru instituţiile/unităţile de formare a personalului militar profesionalizat, în mod special a ofițerilor și a maiștrilor militari.

Asigurarea unei pregătiri temeinice şi dezvoltarea competenţelor specifice profilului şi specializării sunt garanția promovării examenului de bacalaureat și a admiterii în învăţământul superior militar, precum și a adaptării rapide la rigorile și standardele instituției militare.

Ce condiţii minime trebuie să îndeplinești

-cetăţenie română şi domiciliu stabil în România;

-vârsta de cel mult 16 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere;

-absolvirea învăţământului secundar inferior sau ciclul gimnazial sau dovedirea absolvirii acestuia, până la data clasificării finale – ultima etapă a concursului de admitere;

-existența avizelor „Admis” la selecție și „Apt” la examinarea medicală.

Nu pot fi înscrişi candidaţii care sunt absolvenţi ai clasei a VIII-a din serii anterioare, care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional.

