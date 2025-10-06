Administrația Prezidențială a publicat LISTA cu noul cabinet al președintelui Nicușor Dan. De când vor începe activitatea
Administrația Prezidențială a publicat LISTA cu noul cabinet al președintelui Nicușor Dan. Vor începe activitatea din octombrie și noiembrie
Președintele Nicușor Dan a decis numirea a 16 consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici. Aceștia își vor începe activitatea la Administrația Prezidențială începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025.
Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte, a transmis într-un comunicat Administrația Prezidențială.
Noile numiri sunt următoarele:
- Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.
- Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025;
- Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
- Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025;
- Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025;
- Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025;
- Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025;
- Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025;
- Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025;
- Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025;
- Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025;
- Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025;
- Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025;
- Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025;
- Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025;
- Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.
Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării, se mai arată în comunicat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
VIDEO | Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul
Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul Transalpina rămâne înschisă pe unul dintre sectoarele sale. Este vorba de sectorul dintre Rânca și Obârșia Lotrului. Potrivit DRDP Craiova, decizia a fost luată avându-se în vedere prognozele meteo și starea părții carosabile, acoperitp cu zăpadă de 20-40 centimetri. „DN 67C, sectorul cuprins între […]
Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan: Proiect al organizației World Vision România
Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan Organizația World Vision România a anunțat că Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan, elaborat de organizație, după o testare timp de un an în peste 20 de școli, cu rezultate care au arătat schimbări importante. Mai bine de trei sferturi dintre copii și-au […]
PENSII 2025 | A doua etapă a recalculării pensiilor. Categoria de pensionari care va câștiga mai mulți bani
PENSII 2025 | A doua etapă a recalculării pensiilor. Ce pensionari vor câștiga mai mulți bani Începe a doua etapă a recalculării pensiilor, aducând bani în plus pentru pensionarii care au beneficiat de sporuri. Românii vizați sunt cei care, înainte de pensionare, au încasat sporuri pentru ore suplimentare, prime sau al 13-lea salariu. Aceste sume […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Administrația Prezidențială a publicat LISTA cu noul cabinet al președintelui Nicușor Dan. De când vor începe activitatea
Administrația Prezidențială a publicat LISTA cu noul cabinet al președintelui Nicușor Dan. Vor începe activitatea din octombrie și noiembrie Președintele...
VIDEO | Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul
Transalpina rămâne închisă pe unul dintre sectoarele sale: Care este motivul Transalpina rămâne înschisă pe unul dintre sectoarele sale. Este...
Știrea Zilei
STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA -TL problema transportului local
STP Alba Iulia revine la programul normal de circulație: Cursele vor fi reluate de luni dimineața. Cum va rezolva AIDA...
Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP: Solicitare de audit financiar și de performanță la operatorul de transport, acuzat de „abuz de poziție dominantă”
Primăria Alba Iulia a sesizat Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței în scandalul cu STP Primăria Alba Iulia a făcut...
Curier Județean
7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Stratul de zăpadă poate ajunge până la 30 de centimetri
7-8 octombrie | COD GALBEN de ninsori în zona montană a județului Alba: Ninsori și ploi, anunțate de meteorologii ANM...
Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș: Aviz de mediu pentru proiect
Rețele de canalizare și stații de epurare în satele Beldiu, Pețelca și Căpud, componente ale orașului Teiuș Direcția Județeană de...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...