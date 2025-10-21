Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și schimbă complet modul în care medicii tratează pacienții

Adio tratamente după ureche! Reforma sanitară pune știința înaintea intuiției și obligă la decizii documentate

Profesia medicală din România se pregătește de o schimbare majoră. Medicii nu vor mai putea lua decizii doar pe baza intuiției, a presupunerilor sau a experienței personale, dacă acestea nu sunt susținute de dovezi științifice. Noua lege, inclusă în al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare și aprobată de Curtea Constituțională, impune ca toate deciziile medicale să respecte principiile eticii și deontologiei profesionale.

Este una dintre cele mai importante modificări aduse Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății din ultimii ani. După promulgarea prin decret prezidențial și publicarea în Monitorul Oficial, noile reguli vor deveni obligatorii pentru toți medicii – fie că lucrează în spitale publice, fie în clinici private. Scopul declarat al reformei este de a întări responsabilitatea față de pacient și de a alinia practica medicală din România la standardele moderne internaționale.

Decizii bazate pe dovezi, nu pe opinii

Concret, medicii își vor putea exercita autonomia profesională, însă doar în limitele impuse de știință. Prescripțiile și recomandările medicale vor trebui fundamentate pe studii, cercetări și ghiduri clinice aprobate. Astfel, noul text de lege clarifică un aspect care până acum era interpretat diferit: autonomia medicului nu înseamnă libertate totală, ci responsabilitate în fața datelor și a protocoalelor medicale.

Măsura are ca scop reducerea erorilor medicale și creșterea încrederii pacienților. În practică, medicii vor trebui să justifice deciziile terapeutice prin documente și surse științifice, evitând tratamentele bazate doar pe rutină sau experiență personală.

Etica devine parte din lege

Pe lângă componenta științifică, legea întărește și dimensiunea etică a profesiei. Actul medical trebuie să se bazeze nu doar pe cunoaștere, ci și pe respectul pentru pacient, demnitatea umană și principiile morale ale profesiei. Textul de lege reafirmă caracterul umanitar al medicinei și garantează libertatea profesională a medicului, atâta timp cât aceasta respectă regulile științei și ale eticii.

După promulgare, spitalele și clinicile vor trebui să își actualizeze procedurile interne pentru a respecta noile prevederi. Ministerul Sănătății și Colegiul Medicilor urmează să elaboreze ghiduri de aplicare, astfel încât trecerea la noul sistem să se facă fără probleme.

