800 de medici români vor fi formați pentru a oferi pacienților oncologici șanse mai mari la viață: Cum se va desfășura programul
800 de medici români vor fi formați pentru a oferi pacienților oncologici șanse mai mari la viață
Prin proiectul INEX-, România face un pas important spre o abordare modernă și integrată a cancerelor musculo-scheletale, o patologie rară, dar cu impact major asupra vieții pacienților.
Este primul program național dedicat formării specialiștilor în acest domeniu complex, coordonat de Spitalul Universitar de Urgență București și cofinanțat din fonduri europene prin Programul Sănătate 2021–2027.
Cursurile includ sesiuni teoretice și practice susținute de specialiști din ortopedie, oncologie, radiologie, reumatologie și anatomie patologică și vor avea loc la București, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Iași, Constanța, Oradea, Sibiu și Brașov.
Prin acest proiect, 800 de medici români – din ortopedie, oncologie, radiologie, reumatologie și anatomie patologică – vor fi instruiți în centre universitare din întreaga țară pentru a lucra în echipă, cu protocoale standardizate și tratamente personalizate pentru fiecare pacient.
Proiectul mai cuprinde și elaborarea de ghiduri medicale și proceduri clare, menite să reducă timpul de la diagnostic la tratament și să crească șansele de vindecare ale pacienților cu cancere musculo-scheletale.
Principalele obiective ale proiectului sunt:
• 800 de medici formați în diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea pacienților cu patologii oncologice musculo-scheletale;
• Registrul Național de Oncologie Musculo-Scheletală (RNOMS) – un instrument digital menit să colecteze și să analizeze date medicale esențiale pentru îmbunătățirea managementului cazurilor;
• Set de ghiduri și proceduri medicale standardizate, aliniate la cele mai noi standarde internaționale.
Buget total este de 19.832.322,32 lei, din care cofinanțare UE de 16.022.267,27 lei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Inflația în România, de 5 ori mai mare decât media din Europa. Economist: ,,Dacă românii s-ar uita pe date financiare, probabil ar fi în fiecare zi demonstrații în Piața Victoriei”
Inflația în România, de 5 ori mai mare decât media din Europa. Economist: ,,Dacă românii s-ar uita pe date financiare, probabil ar fi în fiecare zi demonstrații în Piața Victoriei” Economistul Radu Georgescu a explicat într-o postare în mediul online care sunt riscurile inflației uriașe a României, inflație care este de 5 ori mare decât […]
Radu Georgescu, despre prețurile locuințelor din România: ,,Sunt exagerat de scumpe. În următorii 2 ani vor scădea cu până la 50%”
Radu Georgescu, despre prețurile locuințelor din România: ,,Sunt exagerat de scumpe. În următorii 2 ani vor scădea cu până la 50%” Radu Georgescu a explicat din nou într-o postare de ce este de părere că prețurile locuințelor din România sunt exagerat de scumpe. Economistul mai spune că în următorii doi ani prețurile vor scădea cu […]
Camera Deputaților a adoptat proiectul privind plata pensiilor private. Cine va putea încasa integral
Camera Deputaților a adoptat proiectul privind plata pensiilor private. Cine va beneficia de plata integrală Plenul Camerei Deputaților a aprobat miercuri proiectul de lege privind plata pensiilor private. Conform noilor reguli, persoanele care aleg să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat, vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul va […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
800 de medici români vor fi formați pentru a oferi pacienților oncologici șanse mai mari la viață: Cum se va desfășura programul
800 de medici români vor fi formați pentru a oferi pacienților oncologici șanse mai mari la viață Prin proiectul INEX-,...
Inflația în România, de 5 ori mai mare decât media din Europa. Economist: ,,Dacă românii s-ar uita pe date financiare, probabil ar fi în fiecare zi demonstrații în Piața Victoriei”
Inflația în România, de 5 ori mai mare decât media din Europa. Economist: ,,Dacă românii s-ar uita pe date financiare,...
Știrea Zilei
VIDEO | Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila
Cea mai nouă creșă din Sebeș, din Parcul Arini, inaugurată în prezența Ministrul dezvoltării, Cseke Attila Ministrul dezvoltării, Cseke Attila,...
ANAF ia măsuri drastice împotriva „bombardierilor”: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri”
ANAF vizează „bombardierii” cu controale dure: „Să se gândească de trei ori atunci când se urcă într-o maşină şi nu...
Curier Județean
Încă un pas spre realizarea la Alba Iulia a unei magacapacități de producere a energiei electrice din surse solare, proiect de aproape 4 milioane de euro: Licitație pentru proiectare și execuție
Încă un pas spre realizarea la Alba Iulia a unei magacapacități de producere a energiei electrice din surse solare, proiect...
VIDEO | ACCIDENT rutier în Alba, pe DN 7: Coliziune între două mașini în zona Vințișoara
ACCIDENT rutier în Alba, pe DN 7: Coliziune între două mașini în zona Vințișoara Un accident rutier a avut loc...
Politică Administrație
FOTO | Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane de lei, fără TVA
Drumul Județean 107 K Întregalde-Bârlești (intersecție cu Transapuseana), FINALIZAT cu mult înainte de termenul stabilit: Valoarea lucrărilor, 27 de milioane...
FOTO | Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare
Centrul Multifuncțional din Teiuș, în linie dreaptă spre finalizare. Pistele de bowling sunt montate, iar ultimele teste sunt în desfășurare...
Opinii Comentarii
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla rata de supraviețuire
16 octombrie – Ziua europeană a resuscitării. O intervenție corectă și în timp util ar putea dubla sau chiar tripla...
16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei. Peste 150 de ţări sărbătoresc această zi
16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei. Peste 150 de ţări sărbătoresc această zi În fiecare an, la 16 octombrie,...