800 de medici români vor fi formați pentru a oferi pacienților oncologici șanse mai mari la viață: Cum se va desfășura programul

800 de medici români vor fi formați pentru a oferi pacienților oncologici șanse mai mari la viață

Prin proiectul INEX-, România face un pas important spre o abordare modernă și integrată a cancerelor musculo-scheletale, o patologie rară, dar cu impact major asupra vieții pacienților.

Este primul program național dedicat formării specialiștilor în acest domeniu complex, coordonat de Spitalul Universitar de Urgență București și cofinanțat din fonduri europene prin Programul Sănătate 2021–2027.

Cursurile includ sesiuni teoretice și practice susținute de specialiști din ortopedie, oncologie, radiologie, reumatologie și anatomie patologică și vor avea loc la București, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Iași, Constanța, Oradea, Sibiu și Brașov.

Prin acest proiect, 800 de medici români – din ortopedie, oncologie, radiologie, reumatologie și anatomie patologică – vor fi instruiți în centre universitare din întreaga țară pentru a lucra în echipă, cu protocoale standardizate și tratamente personalizate pentru fiecare pacient.

Proiectul mai cuprinde și elaborarea de ghiduri medicale și proceduri clare, menite să reducă timpul de la diagnostic la tratament și să crească șansele de vindecare ale pacienților cu cancere musculo-scheletale.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

• 800 de medici formați în diagnosticarea, tratamentul și monitorizarea pacienților cu patologii oncologice musculo-scheletale;

• Registrul Național de Oncologie Musculo-Scheletală (RNOMS) – un instrument digital menit să colecteze și să analizeze date medicale esențiale pentru îmbunătățirea managementului cazurilor;

• Set de ghiduri și proceduri medicale standardizate, aliniate la cele mai noi standarde internaționale.

Buget total este de 19.832.322,32 lei, din care cofinanțare UE de 16.022.267,27 lei.

Secțiune Știri sub articolul principal

