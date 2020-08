Adeverinţele de la medicul de familie, „paşapoarte” inutile ale copiilor pentru ţara educaţiei. Explicațiile unui medic specialist

Doar câteva săptămâni ne mai despart de începerea oficială a noului an școlar, într-o perioadă puțin spus încărcată de probleme. Copii, părinți, experți și autorități, toți încearcă să gestioneze această criză sanitară prin care Pământul trece de mai bine de o jumătate de an, în propriul său ,,stil”. Egri Eduard, un medic specialist din Sibiu, a făcut de asemenea niște observații asupra unei ,,cutume” al sistemului nostru educațional, acela fiind adeverințele pe care copii noștri le duc la școli.

,,În curând sezonul adeverinţelor de la medicul de familie, aceste „paşapoarte” ale copiilor pentru ţara educaţiei sau mai degrabă maculatură inutilă.

1. nu mai este mult până la începutul şcolii şi toţi părinţii vor năvăli în cabinetele medicilor de familie pentru obţinerea acestui act „esenţial”

2. de ce inutilă: practic copilul este sănătos la exact momentul consultaţiei, data x, ora y, în schimb, chiar şi într-un interval scurt de 24-48 ore de la data emiterii, copilul se poate îmbolnăvi, uneori chiar grav sau pot debuta simptome (ex. adeverinţe emise vineri pentru luni)

3. într-un timp foarte scurt de două-trei zile medicul ar trebui să consulte sute de copii, ceea ce este practic imposibil!!!

4. sintagma „apt” nu se poate folosi de către medicul de familie pe nici un act şi pentru nici un fel de activitate dar în continuare, inclusiv unele unităţi de învăţământ continuă să solicite aşa ceva ex.”apt pentru sport”

5. sper să nu explodeze aberaţiile şi să li se ceară părinţilor specificat pe adeverinţă „copilul nu prezinţă simptomatologie COVID”, pentru că la copii nu există simptome clare, distincte şi specifice care să orienteze sau să infirme diagnosticul

6. singura utilitate a acestor adeverinţe ar fi emiterea lor DOAR pentru copiii bolnavi sau aflaţi în tratament cronic (epilepsie, diabet, alergii etc) pentru a fi luaţi în evidenţă de medicul şcolar

7. concluzie: adeverinţa pentru colectivitate este o măsură pur birocratică, fără sens, un stres în plus pentru părinţi şi care reuşeşte să blocheze activitatea medicului de familie timp de cel puţin o săptămână sau poate chiar două, deci vă rugăm ca în primele două săptămâni din septembrie nu vă îmbolnăviţi că noi avem de făcut adeverinţe!

PS.1 nici un coleg medic de familie în alte ţări europene nu se ocupă de aşa ceva

PS.2 pentru a fi întradevăr utile ar trebui să programez şi să consult câteva sute de copii în noaptea premergătoare primei zile de colectivitate

PS.3 mă întreb când vom avea noi „curajul” să simplificăm lucrurile, să nu mai putem oamenii pe drumuri, să nu mai facem lucruri inutile care ne consumă timpul, să ne vedem de lucrurile importante şi esenţiale?„