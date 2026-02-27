Adeverința de vechime 2026: Cum o poți obține și cum dovedești vechimea pentru perioadele lucrate înainte de 2011
Adeverința de vechime 2026: Cum o poți obține și cum dovedești vechimea pentru perioadele lucrate înainte de 2011
Începând cu 2026, adeverința de vechime se solicită exclusiv angajatorului. Vechea reglementare, stabilită prin HG nr. 905/2017, care permitea obținerea documentului și de la ITM în anumite situații, a fost abrogată.
De unde mai poți obține adeverința de vechime în 2026
Noua hotărâre care reglementează funcționarea Reges-Online nu mai prevede posibilitate care permitea obținerea documentului și de la ITM în anumite situații. Angajatorii sunt obligați să elibereze adeverința în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a salariatului sau fostului salariat.
Documentul trebuie să ateste activitatea desfășurată, durata acesteia, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform datelor din registru și din dosarul personal.
La încetarea contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a elibera automat adeverința, împreună cu un extras din registru, certificat conform legii.
Refuzul sau întârzierea nejustificată poate atrage amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei. De asemenea, angajatorii nu pot percepe taxe pentru eliberarea adeverinței, fiind vorba despre o obligație legală.
Cum dovedești vechimea pentru perioadele lucrate înainte de 2011
Pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2010, dovada vechimii se face cu carnetul de muncă. Acesta rămâne documentul oficial pentru perioadele anterioare introducerii evidenței electronice.
Dacă o persoană nu mai deține carnetul sau anumite perioade nu sunt înscrise, dovada poate fi solicitată de la angajator, dacă acesta mai există, sau de la inspectoratul teritorial de muncă, în funcție de situație. După 2011, evidența raporturilor de muncă a fost gestionată electronic prin Revisal, iar din 2026 prin Reges-Online.
Adeverința de vechime rămâne un document esențial pentru deschiderea dreptului la pensie, obținerea indemnizației de șomaj sau schimbarea locului de muncă.
Ce aduce nou Reges-Online pentru salariați
Una dintre cele mai importante noutăți este posibilitatea ca angajații să își creeze cont în Reges-Online și să obțină direct extrase privind istoricul lor profesional.
Platforma permite accesul la datele înregistrate de angajatori și generarea de documente semnate electronic de Inspecția Muncii. Contul poate fi creat online prin identitatea digitală ROeID, cu semnătură electronică sau direct la sediul ITM, prin intermediul info-chioșcurilor.
Salariații pot descărca două tipuri de documente: extrasul individual, care reflectă informațiile transmise de un anumit angajator pentru perioadele 2006–2011 și 2011–prezent, și extrasul centralizator, care cuprinde toate contractele înregistrate în sistem.
Documentele sunt valabile în format electronic, iar în cazul tipăririi este necesară certificarea conformității. Noul sistem oferă mai multă transparență și autonomie, permițând fiecărui angajat să își verifice rapid situația contractuală și vechimea acumulată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Platformă electronică pentru licitația digitală și online a parcărilor de domiciliu într-un oraș din Transilvania
Platformă electronică pentru licitația digitală și online a parcărilor de domiciliu într-un oraș din Transilvania Primăria Oradea a prezentat, joi, 26 februarie 2026, un nou Regulament privind organizarea, administrarea și atribuirea parcărilor de domiciliu printr-o platformă electronică dedicată. Această platformă permite locuitorilor să participe la licitații digitale și online pentru locurile de parcare de domiciliu, […]
Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor: „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră
Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat, vineri, 27 februarie 2026, că a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor. „Am promulgat în această dimineaţă legea privind pensiile magistraţilor, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curţii Constituţionale”, a scris preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj publicat pe […]
Cum va fi VREMEA în România până în 30 martie 2026: Început de primăvară cu vreme caldă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 30 martie 2026: Început de primăvară cu vreme caldă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Începutul primăverii va aduce vreme caldă în România. Așa arată prognoza pe 4 săptămâni publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) vineri, 27 februarie 2026. Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Platformă electronică pentru licitația digitală și online a parcărilor de domiciliu într-un oraș din Transilvania
Platformă electronică pentru licitația digitală și online a parcărilor de domiciliu într-un oraș din Transilvania Primăria Oradea a prezentat, joi,...
Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor: „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, aşteptat de societatea noastră
Preşedintele Nicușor Dan a promulgat legea referitoare la pensiile magistraţilor Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat, vineri, 27 februarie 2026, că...
Știrea Zilei
VIDEO | 6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport public ecologic
6 microbuze electrice au ajuns la Alba Iulia: Achiziție realizată în cadrul unui proiect de dezvoltare a sistemului de transport...
VIDEO | Decesul tinerei de 25 de ani din Alba. Protest la Sebeș: „Vrem dreptate pentru Ana!”
Decesul tinerei de 25 de ani din Alba. Protest la Sebeș: „Vrem dreptate pentru Ana!” Aproximativ 150 de persoane au...
Curier Județean
Echipamente IT pentru Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Achiziție în derulare
Echipamente IT pentru Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia: Achiziție în derulare Liceul de Arte „Regina Maria” din...
VIDEO | ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean
ACCIDENT în Alba Iulia: Două mașini s-au tamponat la intersecția străzilor Mărășești cu Popa Laurean Un accident rutier a avut...
Politică Administrație
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!”
Marius Hațegan: „PNL trebuie să rupă DEFINITIV coabitarea cu PSD. Impostura psd-iștilor nu mai are margini!” „PNL trebuie să rupă...
Opinii Comentarii
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO
26 februarie: Adoptarea de către Parlamentul României, cu unanimitate de voturi, a legii de aderare la NATO Imediat după Revoluţie,...
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români
24 februarie: Dragobetele – ziua tradiţională a iubirii la români Dragobetele, sărbătoare populară autohtonă, specifică îndeosebi zonei de sud a...