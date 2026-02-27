Adeverința de vechime 2026: Cum o poți obține și cum dovedești vechimea pentru perioadele lucrate înainte de 2011

Începând cu 2026, adeverința de vechime se solicită exclusiv angajatorului. Vechea reglementare, stabilită prin HG nr. 905/2017, care permitea obținerea documentului și de la ITM în anumite situații, a fost abrogată.

De unde mai poți obține adeverința de vechime în 2026

Noua hotărâre care reglementează funcționarea Reges-Online nu mai prevede posibilitate care permitea obținerea documentului și de la ITM în anumite situații. Angajatorii sunt obligați să elibereze adeverința în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la solicitarea scrisă a salariatului sau fostului salariat.

Documentul trebuie să ateste activitatea desfășurată, durata acesteia, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, conform datelor din registru și din dosarul personal.

La încetarea contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a elibera automat adeverința, împreună cu un extras din registru, certificat conform legii.

Refuzul sau întârzierea nejustificată poate atrage amenzi cuprinse între 3.000 și 5.000 de lei. De asemenea, angajatorii nu pot percepe taxe pentru eliberarea adeverinței, fiind vorba despre o obligație legală.

Cum dovedești vechimea pentru perioadele lucrate înainte de 2011

Pentru activitatea desfășurată până la 31 decembrie 2010, dovada vechimii se face cu carnetul de muncă. Acesta rămâne documentul oficial pentru perioadele anterioare introducerii evidenței electronice.

Dacă o persoană nu mai deține carnetul sau anumite perioade nu sunt înscrise, dovada poate fi solicitată de la angajator, dacă acesta mai există, sau de la inspectoratul teritorial de muncă, în funcție de situație. După 2011, evidența raporturilor de muncă a fost gestionată electronic prin Revisal, iar din 2026 prin Reges-Online.

Adeverința de vechime rămâne un document esențial pentru deschiderea dreptului la pensie, obținerea indemnizației de șomaj sau schimbarea locului de muncă.

Ce aduce nou Reges-Online pentru salariați

Una dintre cele mai importante noutăți este posibilitatea ca angajații să își creeze cont în Reges-Online și să obțină direct extrase privind istoricul lor profesional.

Platforma permite accesul la datele înregistrate de angajatori și generarea de documente semnate electronic de Inspecția Muncii. Contul poate fi creat online prin identitatea digitală ROeID, cu semnătură electronică sau direct la sediul ITM, prin intermediul info-chioșcurilor.

Salariații pot descărca două tipuri de documente: extrasul individual, care reflectă informațiile transmise de un anumit angajator pentru perioadele 2006–2011 și 2011–prezent, și extrasul centralizator, care cuprinde toate contractele înregistrate în sistem.

Documentele sunt valabile în format electronic, iar în cazul tipăririi este necesară certificarea conformității. Noul sistem oferă mai multă transparență și autonomie, permițând fiecărui angajat să își verifice rapid situația contractuală și vechimea acumulată.

