Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din județul Alba: Licitație la proiectul de peste 5 milioane de lei pentru servicii de proiectare și execuția lucrărilor
Un proiect de peste 5 milioane de lei a fost lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Acesta prevede licitația pentru serviciile de proiectare și execuție a lucrărilor „Adăpost pentru gestionarea şi protecţia animalelor din Judeţul Alba”.
Potrivit documentației studiate, în prezent se identifică, la nivel de județ, populații de animale mici fără stăpân precum și animale aflate în pericol, pentru care nu există suficiente spații/adăposturi în vederea asigurării protecției acestora.
Realizarea unui adăpost special amenajat oferă animalelor un spațiu sigur, hrană și îngrijire veterinară corespunzătoare și va permite în același timp gestionarea câinilor fără stăpân, fapt ce va contribui la reducerea numărului de câini vagabonzi, implicit la asigurarea protecției mediului și la siguranța publică.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 300/23.10.2025 a fost aprobat documentația tehnico-economică faza Studiu de Fezabilitate, indicatorii tehnico-economici actualizați, la obiectivul „Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din Județul Alba”, județul Alba, cu o valoare totală de 7.105.165,70 lei inclusiv TVA, din care C+M 5.654.336 lei inclusiv TVA.
Obiectul contractului
Obiectul prezentei achiziții publice îl reprezintă serviciile de proiectare și verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului, precum și execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Adăpost pentru gestionarea și protecția animalelor din Județul Alba”.
Obiectul contractului se împarte în două componente majore, și anume:
Servicii de proiectare și verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului
Execuția lucrărilor
Faza I. Proiectare și verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
Faza II. Asistența tehnica din partea proiectantului
