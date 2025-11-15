Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu
Încă un pas spre realizarea primului Aqua park din județul Alba, la Ocna Mureș: Jacuzzi, bazin de imersie, în proiectul de peste 100 milioane de lei. A fost cerut acordul de mediu
Administrația din Ocna Mureș a solicitat acordul de mediu pentru proiectul „Refacerea, amenajarea și punerea în valoare a malului stâng al râului Mureș în zona Bazei de tratament și agrement Ocna Mureș, pe o suprafață de 5 ha și Construirea unui parc de relaxare și agrement cu specific acvatic”, din partea APM Alba. Astfel, proiectul primul Aquapark din județul Alba avansează.
Citște și: Baza de tratament și agrement Ocna Mureș se va extinde cu un Aquapark
Prin acest proiect se doreşte amenajarea unei zone de agrement cu specific acvatic dotată corespunzător prin adoptarea unui set de soluții moderne de construire şi amenajare având următoarele caracteristici:
- Amenajarea de spații verzi;
- Amenajarea de alei pietonale;
- Construirea unei clădiri principale C1 cu funcțiuni mixte (agrement + administrativ + alimentație
- publică), tip monobloc, care deserveşte zona de agrement exterioară;
- Amenajarea a 4 bazine cu apă la interior, precum şi zonă de jacuzzi şi bazin de imersie;
- Amenajarea a 4 bazine cu apă la exterior şi un tobogan acvatic de exterior;
- Amenajarea unei zone de joacă pentru copii la exterior;
- Construirea unei clădiri de bar, grupuri sanitare şi zonă de duşuri care să deservească zona de agrement;
- Amenajarea unor zone pentru şezlonguri şi baldachine.
Justificarea necesității proiectului;
Profilul de stațiune balneară al oraşului poate fi completat la modul fericit de potențialul profil de stațiune de agrement. Se doreşte şi este posibilă conturarea unui model de transformare a unei
localități în declin şi aparent fără şanse reale de creştere, într-o stațiune turistică balneară, bazată pe o resursă curativă (sarea) şi o serie de activități de agrement bazate pe mişcare, care să completeze gama de motive pentru a face din acest loc o destinație turistică demnă de luat în calcul, nu doar de către populația din România, dar şi de către publicul internațional. Prezența în oraş a Băilor Sărate şi a unor activități/baze de agrement, poate constitui un pachet turistic atractiv pentru turiştii atât din România, cât şi pentru din alte țări. Noile Băi Sărate pot deveni un nou catalizator şi un punct de plecare în dezvoltarea oraşului, potrivit Strategia integrată de dezvoltare Urbană Ocna Mureş 2014-2023.
Scopul proiectului
- Dezvoltarea posibilităților de petrecere a timpului liber şi loisir pentru toate categoriile utilizatori;
- Stimularea interesului pentru activitățile în aer liber;
- Creşterea nivelului de educație, de socializare şi a stării de sănătate;
- Ridicarea standardului de viață a beneficiarilor;
- Creşterea numărului de beneficiari care participă la activități cu caracter recreațional agrement;
- Creşterea calității spațiilor de agrement din municipiul Ocna Mureş;
- Creşterea capacității de răspuns la provocările climatice având ținând cont de principiile
- DNSH (atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la schimbările climatice şi economia
- circulare).
Valoarea totală estimată a investiției este de 101.650.325,58 lei. Durata totală de realizare a investiției: 48 luni, din care durata de proiectare 12 luni, iar durata deexecuție 36 de luni.
Ce va cuprinde:
Din punct de vedere funcțional, zona de agrement este structurată în următoarele zone:
- Clădire principală С1;
- Clădire C2 – bar şi zonă de duşuri exterioare;
- Zonă de joacă pentru copii;
- Piscină adulți;
- Piscină copii;
- Bazin cu apă sărată;
- Piscină cu valuri:
- Tobogan acvatic;
- Zone pentru şezlonguri şi baldachine;
- Terasă exterioară – alimentație publică.
- Spații verzi amenajate.
Prin proiect se propune realizarea unei clădiri care să deservească zona de agrement cu specific acvatic. Aceasta va cuprinde o zonă de primire/recepție, o zonă de vestiare şi grupuri sanitare, sala piscinelor interioare, o zonă de spa, spații administrative, precum şi o zonă de restaurant cu terasă exterioară. în sala bazinelor interioare se vor dispune 3 piscine interioare: o piscină de relaxare pentru adulți cu apă dulce – 225 mp, un bazin cu apă sărată – 151 mp şi o piscină pentru сopii – 54,60 mp, precum şi o zonă de jacuzzi. La etaj, zona de spa va cuprinde o zonă de recepție şi grupuri sanitare, precum şi diferite tipuri de saune – saună finlandeză, saună uscată, saună umedă, duşuri senzoriale, jacuzzi, 3 camere de masaj si o cameră cu sare, respectiv o piscină cu suprafața de 41,00 mp, precum şi un bazin cu apă caldă şi rece de 8,13 mp. Clădirea propusă va fi prevăzută cu circuite separate pentru public şi pentru personal şi va fi dotată corespunzător, potrivit documentației studiate.
