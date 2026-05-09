Adolescent de 17 ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis, conducând un moped neînmatriculat

Un adolescent de 17 ani, din Alba Iulia, este cercetat de polițiști după ce a fost prins fără permis, conducând un moped neînmatriculat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 8 mai 2026, în jurul orei 22.40, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Stejarului din municipiu, un moped care nu avea montată plăcuță de înmatriculare/înregistrare, condus de un tânăr, în vârstă de 17 ani, din municipiul Alba Iulia.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu este înmatriculat în circulație.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul de către o persoană care nu deține permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.

