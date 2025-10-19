Adăpost pentru câini fără stăpăn și alte animale în Alba, la Câlnic: În ce stadiu este proiectul
În vederea gestionării eficiente și umane a problematicii animalelor fără stăpân la nivelul județului Alba, Consiliul Județean intenționează să construiască un adăpost modern care să respecte reglementările pentru acomodarea pe specii/categorii de animale, normele sanitar – veterinare pentru adăpostirea animalelor, acordarea asistenței veterinare de urgență, inclusiv intervenția chirurgicală, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea și controlul bolilor animalelor, normativele tehnice de proiectare și constructive.
În acest sens, Consiliul Judeţean Alba a identificat un imobil situat în extravilanul localităţii Câlnic, teren neîmprejmuit în suprafaţă de 5.000 mp având categoria de folosinţă „curţi construcţii”. Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 133/30.04.2025 s-a aprobat preluarea imobilului-teren din domeniul public al Comunei Câlnic și din administrarea Consiliului Local al Comunei Câlnic în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.
Obiectivul de investiţii are ca scop construirea unui adăpost pentru gestionarea şi protecţia animalelor la nivelul judeţului Alba şi este destinat în special gestionării animalelor de talie mică, respectiv câini fără stăpân. Adăpostul va beneficia şi de o construcție destinată îngrijirii animalelor de talie medie si mare (bovine, cai, oi și capre) care au fost supuse la rele tratamente și au fost confiscate de către Poliția Animalelor, obligația de găzduire a acestor animale revenind Consiliului Județean Alba.
Pe lângă boxe destinate adăpostirii temporare a animalelor se propune construirea unei cladiri administrative in care se vor amenaja cabinet medicale necesare tratării animalelor, vestiar pentru angajați, birou administrativ, grupuri sanitare si spatii pentru depozitare și preparere hrană pentru animale.
Amenajările exterioare vor cuprinde circulații auto și pietonale, parcări pentru angajați și vizitatori și zone destinate activităților cu animalele aflate în grijă.
Adăpostul de câini, cu o capacitate maximă de 200 de locuri, va fi construit din bugetul local al Consiliului Județean Alba.
Pentru operaționalizarea adăpostului de animale se va constitui o Asociație de Dezvoltare Intracomunitară (ADI).
În ședința ordinară de miercuri, 23 octombrie 2025, a Consiliului Județean Alba urmează să fie aprobate ocumentația și indicatorii tehnico-economici faza Studiu de fezabilitate (SF) ai obiectivului de investiții „Adăpost pentru gestionarea şi protecţia animalelor din Judeţul Alba”.
