Acuzații privind mii de ore suplimentare neplătite după căutările lui Emil Gânj. O comisie va reanaliza fiecare caz în parte

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a anunțat, marți, constituirea unei comisii care va verifica modul în care au fost pontate și plătite orele suplimentare efectuate de polițiști în timpul operațiunilor de căutare a lui Emil Gânj, după acuzațiile lansate de Sindicatul Europol privind neplata a „mii de ore” de muncă.

Pe fondul acuzațiilor Sindicatului Europol, potrivit cărora Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș nu ar fi pontat corect și nu ar fi plătit ,,mii de ore suplimentare” efectuate de polițiști pe parcursul operațiunilor de căutare a criminalului Emil Gânj, conducerea IPJ Mureș a dispus, marți, constituirea unei comisii care să reanalizeze fiecare caz în parte, potrivit Agerpres.

Reamintim că, în octombrie anul trecut, un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv şi în lipsă, a inculpatului Emil Gânj, cercetat pentru omor calificat (cu premeditare şi de către o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de omor), distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu, şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie.

Potrivit autorităților, în ziua de 8 iulie 2025, acesta, încălcând ordinul de protecție ce fusese emis anterior pe numele său şi în favoarea victimei, a premeditat fapta, înarmându-se cu un topor şi mergând la locuința victimei.

Acolo, a distrus mai multe geamuri şi uşa de la intrare, a intrat fără drept în casă şi a lovit-o pe victimă cu toporul în cap, de mai multe ori, provocându-i decesul.

