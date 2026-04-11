Actorul Bob Rădulescu, gest sufletesc după ce o fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă: ,,Să creștem împreună ca și comunitate”
Actorul clujean Bogdan Bob Rădulescu, care locuiește în apropierea Fermei Steluța din Cluj-Napoca, s-a declarat profund impresionat de eforturile vecinilor săi, după ce agricultorii au trecut recent printr-o noapte extrem de grea, în urma înghețului târziu care a pus în pericol întreaga recoltă de cireșe.
Locuind în apropierea fermei din Cluj-Napoca, actorul a fost impresionat de efortul depus de echipa fermei, care a petrecut întreaga noapte în livadă, aprinzând mii de lumânări antiîngheț pentru a proteja pomii înfloriți.
,,Toată admirația pentru vecinii mei care au făcut sacrificiul acesta azi noapte. Am simțit căldura lumânărilor lor până la mușcatele mele, motiv pentru care cum apar cireșele de la Steluța în piață sau în magazin, cum le cumpăr! Pentru că merită. Merit. Merităm să creștem împreună ca și comunitate.”, a transmis actorul clujean.
„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro”
Reamintim că, o fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș în condițiile înghețului târziu din prima decadă a lunii aprilie 2026.
„Azi noapte am dat foc la 40.000 de euro.
Nu e o exagerare. E realitatea unei nopți de primăvară în care temperaturile au scăzut sub zero și livada noastră de cireși era la un pas să fie distrusă de înghețul târziu.
4.000 de lumânări antiîngheț aprinse printre rânduri. 40.000 de euro transformați în fum și căldură, ca să salvăm florile de cireș care, peste câteva săptămâni, vor deveni fructele pe care le veți găsi pe piață.
Astă noapte, 20 de oameni din echipa Ferma Steluța nu au închis un ochi. Toată noaptea, pe ger, printre rânduri, au aprins lumânare cu lumânare, le-au supravegheat, le-au stins la răsărit. 20 de oameni care au lăsat deoparte liniștea sărbătorii pentru a salva livada, pentru că atunci când natura lovește, nu există pauză și nu există “mai vedem mâine”.
Poate v-ați întrebat vreodată de ce cireșele sunt scumpe.. Pentru că o singură noapte de ger ne poate lua recolta unui an întreg. Pentru că, uneori, ca să salvezi o livadă, trebuie să arzi la propriu zeci de mii de euro într-o singură noapte.
Pentru că în spatele fiecărui kilogram de cireșe sunt nopți nedormite, oameni obosiți, decizii grele și investiții pe care nimeni nu le vede.
Nu ne plângem. Asta e munca noastră și o iubim. Dar data viitoare când țineți în mână un pumn de cireșe, să vă amintiți că în spatele lor sunt oameni care, în noaptea dinaintea Paștelui, au aprins mii de lumânări ca să vi le poată aduce pe masă.
Mulțumim celor care înțeleg și susțin agricultura românească”, au transmis în după amiaza zilei de vineri, 10 aprilie 2026 reprezentanții Fermei Steluța.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Actorul Bob Rădulescu, gest sufletesc după ce o fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă: ,,Să creștem împreună ca și comunitate”
Actorul Bob Rădulescu, gest sufletesc după ce o fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru...
VIDEO | Artemis II s-a întors pe Pământ: Zbor istoric în jurul Lunii despre care NASA spune că este „doar începutul”
Artemis II s-a întors pe Pământ: Zbor istoric în jurul Lunii despre care NASA spune că este „doar începutul” Capsula...
Știrea Zilei
VIDEO SPECTACULOS | O fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă: Înghețul târziu a lovit crunt
O fermă pomicolă din Ardeal a „ars” 40.000 de euro într-o noapte pentru a salva florile de cireș din livadă:...
Accident MORTAL pe DN 66: Un vârstnic de 73 de ani DECEDAT după impactul dintre două mașini. Doi adolescenți și doi adulți, răniți. Intervine și elicopterul SMURD
Accident MORTAL pe DN 66: Un vârstnic de 73 de ani DECEDAT după impactul dintre două mașini. Doi adolescenți și...
Curier Județean
INCENDIU în comuna Sohodol: Flăcările au cuprins un grajd. Intervin pompierii din Câmpeni
INCENDIU în comuna Sohodol: Flăcările au cuprins un grajd. Intervin pompierii din Câmpeni Pompierii din Câmpeni intervin pentru stingerea unui...
FOTO | ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților
ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Două autoturisme s-au ciocnit pe Calea Moților Un accident rutier a avut loc astăzi, 11...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
MESAJE de PAŞTE 2026 haioase. Cele mai amuzante și „funny” urări de trimis prietenilor
MESAJE DE PASTE HAIOASE • MESAJE de PASTE 2026 amuzante. SMS-uri haioase de Sfintele Paşti • URARI și FELICITARI de...
Mesaje şi urări de Paşte în limba engleză traduse pe care le poți trimite prietenilor, rudelor și cunoștințelor
Mesaje şi felicitări de Paşte în limba engleză traduse. Urări de Pastele 2026 pe care le poți trimite prietenilor, rudelor...