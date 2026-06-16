STP Alba Iulia anunță că asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun nu este posibilă: ,,Penalizare de 154 de milioane de euro”

Societatea de Transport Public Alba Iulia a transmis, marți, 16 iunie 2026, un comunicat de presă intitulat ,,Transportul public din cele 13 localități AIDA-TL, în pericol de oprire – Refuzul Municipiului Alba Iulia de a plăti compensația contractuală de peste 13 milioane lei pune în pericol continuitatea serviciului public, salariile a peste 200 de angajați și 154 milioane euro din PNRR”.

STP vorbește, în comunicatul de presă, despre asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun, spunând că nu este posibilă, deoarece pe toată perioada de sustenabilitate de 5 ani, transportul public și investiția PNRR trebuie să funcționeze prin AIDA-TL, cu toate cele 13 localități împreună.

Alba Iulia și Ciugud nu pot prelua bunurile PNRR fără a încălca eligibilitatea și fără a declanșa recuperarea integrală a finanțării la care se adaugă penalizarea de 154 de milioane de euro, mai transmite STP.

Societatea de Transport Public Alba Iulia despre asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun

Riscul privind fondurile europene (PNRR). Ce a confirmat, negru pe alb, Ministerul Dezvoltării

Prin adresa nr. 89327/22.05.2026 comunicată în 9 iunie 2026 către AIDA-TL și Municipiul Alba Iulia, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a stabilit fără echivoc cadrul în care trebuie să funcționeze transportul public finanțat prin PNRR la Alba Iulia:

toate bunurile achiziționate prin PNRR — cele 21 de autobuze electrice, 6 microbuze și stații de reîncărcare aferente — trebuie integrate și operate în serviciul public organizat prin AIDA-TL, asociația celor 13 localități, pe întreaga perioadă de sustenabilitate de 5 ani de la efectuarea plății finale;

termenul limită de finalizare a proiectului este 31 iulie 2026, dată după care perioada de sustenabilitate de 5 ani începe să curgă;

condițiile inițiale ale finanțării — în primul rând apartenența celor 13 localități la sistemul integrat — trebuie menținute pe tot acest interval; ministerul a subliniat expres că, deși contractul de servicii publice expiră la 07.01.2027, cei 13 rămân împreună;

limitarea integrării bunurilor PNRR la doar 8 luni (până la 07.01.2027) nu respectă condițiile de eligibilitate;

orice modificare a proiectului sau a scopului său poate duce la recuperarea integrală a finanțării — adică la obligația Municipiului de a returna banii europeni;

neîndeplinirea jalonului 293 și a țintei 296 din PNRR atrage o penalizare cuantificată oficial la 154.159.722 euro;

respectarea Legii nr. 51/2006, a Legii nr. 92/2007 și a H.G. nr. 855/2008 este obligatorie, serviciul de transport gestionându-se în comun de către toți cei 13 membri.

Mai mult, pentru prima dată ministerul confirmă oficial un lucru esențial: încadrarea Municipiului Alba Iulia la finanțarea prealocată de cca 12,493 milioane euro a fost obținută pe baza contractului de servicii publice și a sistemului AIDA-TL.

Fără acest contract încheiat între AIDA-TL și STP, Municipiul Alba Iulia nici nu s-ar fi calificat pentru această linie de finanțare dedicată autobuzelor. În absența acestui cadru de guvernanță metropolitană și a unui operator integrat, plafonul de eligibilitate al Municipiului ar fi fost diminuat drastic, unitatea administrativ-teritorială calificându-se pentru o alocare bugetară cu 70% mai mică (respectiv 3,689 milioane de euro).

Ce înseamnă asta: AIDA-TL rămâne, structura cu 2 membri nu are viitor

Concluzia este una singură și fără drept de apel. Pe toată perioada de sustenabilitate de 5 ani, transportul public și investiția PNRR trebuie să funcționeze prin AIDA-TL, cu toate cele 13 localități împreună. Structura de înlocuire cu doar 2 membri — pe care s-a încercat construirea unui transport „paralel” — este, în lumina poziției ministerului, o fundătură juridică: Alba Iulia și Ciugud nu pot prelua bunurile PNRR fără a încălca eligibilitatea și fără a declanșa recuperarea integrală a finanțării la care se adaugă penalizarea de 154 de milioane de euro.

Pe scurt: planul de fragmentare s-a izbit de un zid — chiar ministerul care a dat banii. AIDA-TL, cu cele 13 unități administrativ-teritoriale, rămâne. Restul nu are viitor.

Paradoxul e strigător la cer: aceeași Primărie care s-a folosit de contractul cu STP ca să obțină cele mai mari fonduri europene din istoria orașului (POR 2014-2020, PR 2021-2027 și PNRR) refuză acum să plătească operatorului serviciile deja prestate.

Întreruperea operării flotei, inclusiv prin blocarea financiară a operatorului, ar putea afecta îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR (jalonul 293 și ținta 296), se arată în comunicatul STP, emis astăzi, 16 iunie 2026.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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