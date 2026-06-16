Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare la Judecătoria Blaj după un dosar complex

Un bărbat a fost condamnat definitiv în primă instanță, marți, 16 iunie 2026, la Judecătoria Blaj la o pedeapsă rezultantă de 3 ani și 2 luni de închisoare cu executare, după ce a fost găsit vinovat pentru o serie amplă de infracțiuni rutiere și fapte asimilate falsului intelectual, comise pe parcursul anilor 2023–2024.

Șase episoade de conducere ilegală și implicare în falsuri

Potrivit hotărârii instanței, inculpatul a fost condamnat pentru mai multe fapte de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, comise la datele de 21.09.2023, 06.02.2024, 21.03.2024 și 31.03.2024. Pentru fiecare dintre aceste fapte, instanța a stabilit pedepse de câte 1 an de închisoare.

În plus, acesta a mai fost condamnat pentru alte două fapte similare de conducere fără permis, legate de evenimente ulterioare (27 și 28 aprilie 2024), deja judecate într-un dosar anterior, care a fost reunit în cauza actuală.

Pe lângă infracțiunile rutiere, bărbatul a fost condamnat și pentru participație improprie la fals intelectual sub forma instigării, în mai multe episoade (21.09.2023, 06.02.2024, 21.03.2024 și 31.03.2024), pentru care instanța a stabilit pedepse de 9 luni de închisoare pentru fiecare faptă.

Concurență de infracțiuni și contopirea pedepselor

Judecătorii au reținut că toate faptele se află în concurs, ceea ce a dus la contopirea pedepselor din prezentul dosar cu cele dintr-o sentință anterioară definitivă (1 an și 10 luni de închisoare).

Instanța a dispus anularea suspendării executării pedepsei anterioare și a realizat o nouă individualizare a sancțiunilor, stabilind în final pedeapsa principală de 3 ani și 2 luni de închisoare, cu executare în regim de detenție.

Drepturi restrânse și sancțiuni complementare

Pe lângă pedeapsa privativă de libertate, instanța a dispus și interzicerea dreptului de a fi ales în autorități publice sau funcții publice, interzicerea ocupării unor funcții care implică exercițiul autorității de stat, respectiv interdicții accesorii, inclusiv dreptul de a conduce autovehicule pe perioada executării pedepsei

Aceste interdicții se vor aplica atât pe durata detenției, cât și ulterior, conform dispozițiilor Codului penal.

Instanța a dispus și desființarea mai multor procese-verbale de contravenție, aferente faptelor pentru care inculpatul a fost trimis în judecată penal, inclusiv cele din 2023 și 2024.

Bărbatul a fost obligat să plătească 1.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)