Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare la Judecătoria Blaj după un dosar complex
Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare la Judecătoria Blaj după un dosar complex
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INCENDIU la Roșia Montană: O filigorie, cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii din Câmpeni Un incendiu a izbucnit la o filigorie din localitatea Roșia Montană, astăzi, 16 iunie 2026. Intervin pompierii din Câmpeni cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în […]
Loc de muncă cu salariu de 9.000 de lei, scos la concurs la CFR Alba Iulia: Ce condiții trebuie să îndeplinești
Loc de muncă cu salariu de 9.000 de lei, scos la concurs la CFR Alba Iulia: Ce condiții trebuie să îndeplinești Compania Națională de Cãi Ferate „CFR” S.A, organizează concurs, în data de 29.06.2026, ora 10:00, în vederea ocupării unui post vacant din cadrul Sucursalei Regionala de Căi Ferate Braşov astfel: Structura organizatorică: Secţia IFTE […]
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Actualitate
17 iunie 2026 | Protest masiv al sindicaliștilor din Educație la Guvern și Parlament: Se mizează pe prezența a aproximativ 20.000 de persoane din întreaga țară
Protest masiv al sindicaliștilor din Educație la Guvern și Parlament: Se mizează pe prezența a aproximativ 20.000 de persoane din...
Economistul Radu Georgescu: „Economia se clatină, dar atenția publică rămâne captivă în scandalurile politice. Noapte bună, România!”
Economistul Radu Georgescu: „Economia se clatină, dar atenția publică rămâne captivă în scandalurile politice. Noapte bună, România!” În contextul în...
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Ministerul Dezvoltării: Autobuzele electrice de milioane de euro din Alba Iulia nu pot fi scoase din sistemul metropolitan fără riscul pierderii finanțării europene
Ministerul Dezvoltării: Autobuzele electrice de milioane de euro din Alba Iulia nu pot fi scoase din sistemul metropolitan fără riscul...
VIDEO | Așteptare în zadar și revoltă în stațiile de autobuz din Alba Iulia după greva spontană a șoferilor STP. Ce spun locuitorii: ,,Tot noi să pierdem”
Așteptare în zadar și revoltă în stațiile de autobuz din Alba Iulia după greva spontană a șoferilor STP. Ce spun...
Curier Județean
Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare la Judecătoria Blaj după un dosar complex
Recidivă în serie la volan fără permis și falsuri în lanț: Condamnare de 3 ani și 2 luni cu executare...
STP Alba Iulia anunță că asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun nu este posibilă: ,,Penalizare de 154 de milioane de euro”
STP Alba Iulia anunță că asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun nu este posibilă: ,,Penalizare...
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Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare Baze sportive din cadrul Serviciului Economic, Investiții. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat II, în cadrul Compartimentului Administrare...
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