Acțiune de amploare în Blaj pentru siguranța cetățenilor. Amenzi de peste 9000 lei în urma verificarilor efectuate de polițiști
Poliția Municipiului Blaj, sprijinită de jandarmi, a desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru prevenirea și combaterea incidentelor care pot afecta siguranța cetățenilor. În urma verificărilor, au fost constatate mai multe abateri contravenționale, sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.305 lei.
Potrivit IPJ Alba, la data de 8 noiembrie 2025, în intervalul orar 18.00-21.00, Poliția Municipiului Blaj a organizat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta siguranța cetățenilor.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 74 de verificări de persoane, au fost verificate 57 de autovehicule și au fost constatate 27 de abateri de natură contravențională, dintre care 19 la Legea 61/1991, 7 la normele legale privind circulația pe drumurile publice și una la alte acte normative, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 9.305 lei.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba.
