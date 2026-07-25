Sport

Foto: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 3-0 (0-0), repetiție înaintea Cupei României | Bran și Gâțan, debut la „galben-albaștri”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 minute

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Partidă de verificare, CIL Blaj – CSU Alba Iulia 3-0 (0-0), repetiție înaintea Cupei României

Într-o partidă de verificare, CIL Blaj a învins CSU Alba Iulia, scor 3-0 (0-0), goluri marcate de Pîntea (62) – reușită împotriva fostei echipe, Nistor (85) – un alt nou-venit și Tineiu (89).

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 Primul test pentru tânăra formație universitară și al treilea joc pentru CIL Blaj, un meci care prefațează disputa oficială dintre cele două conjudețene, tot pe „CIL Veza”, miercuri, 29 iulie, ora 17.30, în turul I al Cupei României.

La gazde au debutat S. Bran („U” Cluj) și Gâțan (sezonul trecut la CSU Alba Iulia).

Toader s-a întors la Hermannstadt, iar Bobăilă, Glonț și Boancă (toți CSM Unirea Alba Iulia) nu mai intră în calcule.

Următoarele teste, CIL Blaj, cu Performanța Ighiu, iar CSU Alba Iulia, cu ACS Mediaș (1 augist), pentru ca miercruri, 29 iulie, cele două se se înfrunte în turul I din Cupa României

foto: CIL Blaj

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