Foto: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 3-0 (0-0), repetiție înaintea Cupei României | Bran și Gâțan, debut la „galben-albaștri”
Partidă de verificare, CIL Blaj – CSU Alba Iulia 3-0 (0-0), repetiție înaintea Cupei României
Într-o partidă de verificare, CIL Blaj a învins CSU Alba Iulia, scor 3-0 (0-0), goluri marcate de Pîntea (62) – reușită împotriva fostei echipe, Nistor (85) – un alt nou-venit și Tineiu (89).
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Bănaru, primul gol sub comanda lui Tătar
Primul test pentru tânăra formație universitară și al treilea joc pentru CIL Blaj, un meci care prefațează disputa oficială dintre cele două conjudețene, tot pe „CIL Veza”, miercuri, 29 iulie, ora 17.30, în turul I al Cupei României.
La gazde au debutat S. Bran („U” Cluj) și Gâțan (sezonul trecut la CSU Alba Iulia).
Toader s-a întors la Hermannstadt, iar Bobăilă, Glonț și Boancă (toți CSM Unirea Alba Iulia) nu mai intră în calcule.
Următoarele teste, CIL Blaj, cu Performanța Ighiu, iar CSU Alba Iulia, cu ACS Mediaș (1 augist), pentru ca miercruri, 29 iulie, cele două se se înfrunte în turul I din Cupa României
foto: CIL Blaj
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