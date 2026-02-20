ACS Mediaș – CS Universitar Alba Iulia 1-3 (1-1), în ultimul test | Studenții, succes înaintea debutului oficial
ACS Mediaș – CS Universitar Alba Iulia 1-3 (1-1), în ultimul test | Studenții, succes înaintea debutului oficial, după ce au întors scorul
ACS Mediaș – CSU Alba Iulia a fost ultimul test al iernii pentru cele două divizionare terțe, iar vizitatorii au câștigat cu 3-1 (1-1), revenind de la 0-1
Citește și: CSU Alba Iulia, în premieră în cantonament în Antalya, cu 4 meciuri amicale | Palestinianul Adawi, a șaptea plecare din efectivul studenților
ACS Mediaș – CSU Alba Iulia a fost ultimul test al iernii pentru cele două divizionare terțe, vizitatorii impunându-se cu scorul de 3-1 (1-1), un succes încurajator înaintea startului stagional.
Medieșenii au punctat primii (Noian, 8), iar până la pauză albaiulienii au egalat prin Tamaș (41). În actul secund, vizitatorii au înscris în alte două rânduri prin Stănilă (59) și Velțan (64), iar Hăjmășan (87) a ratat un penalty (șut peste). Gruparea albaiuliană l-a înregimentat din nou pe atacantul palestinian Riyad Adawi (a mai fost 6 luni în „alb-albastru” în toamna anului 2024) și mai caută să achiziționeze un portar în săptămâna premergătoare debutului sezonului.
Universitarii au mai avut jocuri de verificare, după cum urmează: 2-6 cu ASA Tg. Mureș, 1-5 cu CIL Blaj, 1-2 cu Jiul Petroșani și 9-0 cu Dacia Orăștie.
Foto: ACS Mediaș
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2) | Agbomoniyi, gol împotriva fostei echipe
Într-o partidă de verificare, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2) | Agbomoniyi, gol împotriva fostei echipe Pe Stadionul „Pielarul” din Sebeș, în ultimul test al iernii, Metalurgistul Cugir – Unirea DMO 1-2 (1-2). Cugirenii au deschis scorul prin Bura (care a mai avut o bară în finalul primei reprize), însă hunedorenii au întors rezultatul […]
CIL Blaj, remiză albă cu Sănătatea Cluj, în ultimul meci amical
CIL Blaj, remiză albă cu Sănătatea Cluj, în ultimul meci amical CIL Blaj – Sănătatea Cluj, ultima verificare a celor două echipe din eșalonul terț, s-a încheiat cu o remiză albă, în confruntarea disputată pe Stadionul din Parcul „Avram Iancu”. Citește și: Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM […]
CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov, sâmbătă, ora 13.00, pe „Cetate” | Ultima repetiție a „alb-negrilor”
CSM Unirea Alba Iulia – Kids Tâmpa Brașov, sâmbătă, ora 13.00, pe „Cetate”, meci amical | Ultima repetiție a „alb-negrilor” CSM Unirea Alba Iulia va întâlni Kids Tâmpa Brașov, sâmbătă, 21 februarie, de la ora 13.00, pe „Cetate” Citește și: Răzvan Ducan, primul antrenament cu CSM Unirea Alba Iulia | Dragoș Militaru: „A fost dorința mea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu: ,,Economia României se prăbușește. Vor fi turbulențe puternice”
Radu Georgescu: ,,Economia României se prăbușește. Vor fi turbulențe puternice” Economistul Radu Georgescu reiterează faptul că economia României se prăbușește,...
22 februarie 2026 | Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina
Rugăciuni pentru pace în toate bisericile ortodoxe din România, la patru ani de război în Ucraina Rugăciuni speciale pentru pace...
Știrea Zilei
FOTO | Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte de a împlini un secol de viață
Pictorul care sfidează timpul: Cum a imortalizat Ioan Suciu, rezident al Căminului pentru Persoane Vârstnice, catedralele din Alba Iulia, înainte...
Un tânăr originar din Alba, carieră militară într-un domeniu de elită: Își desfășoară activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu detaşamentul EOD. ,,A fi militar este despre satisfacția că contribui la siguranţa celorlalţi, oriunde m-ar purta datoria”
Un tânăr originar din Alba, carieră militară într-un domeniu de elită: Își desfășoară activitatea în teatrul de operaţii Kosovo, cu...
Curier Județean
FOTO | 150 de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia, avansați în grad pentru performanțele școlare: ,,Am simțit o mândrie puternică și responsabilitatea să rămân un exemplu pentru ceilalți”
150 de elevi de la Colegiul Militar din Alba Iulia, avansați în grad pentru performanțele școlare: ,,Am simțit o mândrie...
FOTO | Copiii orfani îngrijiți la casa de tip familial de la Mănăstirea Dumbrava au primit un raft cu cărți din partea bibliotecii județene din Alba
Copiii orfani îngrijiți la casa de tip familial de la Mănăstirea Dumbrava au primit un raft cu cărți din partea...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică PSD face apel la PNL și...
Finanțare de un milion de euro pentru elaborarea Planului Urbanistic General la Aiud: ,,Este despre cum vrem să arate orașul în următorii ani”
Finanțare de un milion de euro pentru elaborarea Planului Urbanistic General la Aiud: ,,Este despre cum vrem să arate orașul...
Opinii Comentarii
20 Februarie: A fost decretată Constituţia regelui Carol al II-lea, începutul drumului către dictatura regală. Reintroducerea pedeapsei cu moartea, printre măsuri pentru siguranța Statului
20 Februarie: A fost decretată Constituţia regelui Carol al II-lea, începutul drumului către dictatura regală. Reintroducerea pedeapsei cu moartea, printre...
Mesaje de dragoste frumoase. Scurte declarații de iubire pentru ea și pentru el
Mesaje de dragoste frumoase • Scurte mesaje de iubire pentru el/ea soț(ie) • Declarații de dragoste emoționante Cele mai frumoase...