ACS Mediaș – CS Universitar Alba Iulia 1-3 (1-1), în ultimul test | Studenții, succes înaintea debutului oficial, după ce au întors scorul

ACS Mediaș – CSU Alba Iulia a fost ultimul test al iernii pentru cele două divizionare terțe, iar vizitatorii au câștigat cu 3-1 (1-1), revenind de la 0-1

ACS Mediaș – CSU Alba Iulia a fost ultimul test al iernii pentru cele două divizionare terțe, vizitatorii impunându-se cu scorul de 3-1 (1-1), un succes încurajator înaintea startului stagional.

Medieșenii au punctat primii (Noian, 8), iar până la pauză albaiulienii au egalat prin Tamaș (41). În actul secund, vizitatorii au înscris în alte două rânduri prin Stănilă (59) și Velțan (64), iar Hăjmășan (87) a ratat un penalty (șut peste). Gruparea albaiuliană l-a înregimentat din nou pe atacantul palestinian Riyad Adawi (a mai fost 6 luni în „alb-albastru” în toamna anului 2024) și mai caută să achiziționeze un portar în săptămâna premergătoare debutului sezonului.

Universitarii au mai avut jocuri de verificare, după cum urmează: 2-6 cu ASA Tg. Mureș, 1-5 cu CIL Blaj, 1-2 cu Jiul Petroșani și 9-0 cu Dacia Orăștie.

Foto: ACS Mediaș

