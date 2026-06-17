ACS Karate Forever Alba Iulia, salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai
ACS Karate Forever Alba Iulia, salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai | Rezultate excelente ale sportivilor din Cetatea Marii Uniri
Reprezentanții ACS Karate Forever Alba Iulia au cucerit o salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai, disputat în comuna Polovraci (județul Gorj) și organizat de Federația Română de Arte Marțiale-Departamentul Wado-Kai.
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„Felicitări tuturor și mulțumiri părinților pentru sprijin”, a precizat Alina Băluță.
Sportivii de la ACS Karate Forever (președinte Simion Băluță, antrenori Alina Băluță și Mihai Mercan) au obținut următoarele rezultate:
*Alexandra Peșterean – medalii de aur la kata, kumite și kumite echipe;
*Gabriel Ienciu – medalii de aur la kata și kumite;
*Alecsia Ghilea – medalii de aur la kata, kumite și kumite echipe;
*Adina Horvarth – medalie de argint la kata, medalie de aur la kumite, medalie de bronz la kumite echipe;
*Daria Manolachi – medalie de aur la kata, medalii de argint la kumite și kumite echipe;
*Jessica Țîr – medalii de argint la kata și kumite, medalie de aur la kumite echipe, medalie de argint la kate echipe;
*Robert Mărginean – medalie de aur la kumite, bronz la kumite Under 21;
*Elisea Stoica – medalie de bronz la kata, medalie de aur la kumite, medalie de argint la kata echipe, medalie de bronz la kumite echipe;
*Daria Glodean – medalie de argint la kata, medalie de aur la kumite echipe;
*Miruna Țîr – medalie de argint la kata, medalie de bronz la kumite, medalie de argint la kata echipe;
*Andras Petra – medalie de bronz la kata și medalie de argint la kumite;
*Mihai Feurdean – medalie de bronz la kata și medalie de argint la kumite;
*Dragoș Surani – medalie de argint la kata și medalie de bronz la kumite;
*Karina Popoviciu – bronz la kata și kumite;
*Laurențiu Ienciu – medalie de argint la kata;
*Iulia Ciucă – bronz la kata echipe și kumite echipe.
A rezultat un total de 43 de distincții, 15 medalii de aur, 16 medalii de argint șo 12 medalii de bronz.
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