ACS Karate Forever Alba Iulia, salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai | Rezultate excelente ale sportivilor din Cetatea Marii Uniri

Reprezentanții ACS Karate Forever Alba Iulia au cucerit o salbă de medalii la Campionatul Național de karate Wado-Kai, disputat în comuna Polovraci (județul Gorj) și organizat de Federația Română de Arte Marțiale-Departamentul Wado-Kai.

„Felicitări tuturor și mulțumiri părinților pentru sprijin”, a precizat Alina Băluță.

Sportivii de la ACS Karate Forever (președinte Simion Băluță, antrenori Alina Băluță și Mihai Mercan) au obținut următoarele rezultate:

*Alexandra Peșterean – medalii de aur la kata, kumite și kumite echipe;

*Gabriel Ienciu – medalii de aur la kata și kumite;

*Alecsia Ghilea – medalii de aur la kata, kumite și kumite echipe;

*Adina Horvarth – medalie de argint la kata, medalie de aur la kumite, medalie de bronz la kumite echipe;

*Daria Manolachi – medalie de aur la kata, medalii de argint la kumite și kumite echipe;

*Jessica Țîr – medalii de argint la kata și kumite, medalie de aur la kumite echipe, medalie de argint la kate echipe;

*Robert Mărginean – medalie de aur la kumite, bronz la kumite Under 21;

*Elisea Stoica – medalie de bronz la kata, medalie de aur la kumite, medalie de argint la kata echipe, medalie de bronz la kumite echipe;

*Daria Glodean – medalie de argint la kata, medalie de aur la kumite echipe;

*Miruna Țîr – medalie de argint la kata, medalie de bronz la kumite, medalie de argint la kata echipe;

*Andras Petra – medalie de bronz la kata și medalie de argint la kumite;

*Mihai Feurdean – medalie de bronz la kata și medalie de argint la kumite;

*Dragoș Surani – medalie de argint la kata și medalie de bronz la kumite;

*Karina Popoviciu – bronz la kata și kumite;

*Laurențiu Ienciu – medalie de argint la kata;

*Iulia Ciucă – bronz la kata echipe și kumite echipe.

A rezultat un total de 43 de distincții, 15 medalii de aur, 16 medalii de argint șo 12 medalii de bronz.

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