Accident rutier pe centura municipiului Alba Iulia, intersecția cu „Drumul Oaselor”: Două mașini implicate. Intervin de urgență pompierii
Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit vineri, 5 decembrie 2025 pentru acordarea primului ajutor și pentru asigurarea măsurilor specifice în urma unui accident rutier produs pe șoseaua de centură a municipiului, în zona intersecției cu „Drumul Oaselor”.
Potrivit ISU Alba, în eveniment au fost implicate două autoturisme, fără persoane încarcerate. La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.
Sursa foto: Arhivă
