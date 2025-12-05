FOTO | ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii

ACCIDENT rutier pe A10, pe sensul de mers Aiud – Cluj: O autoutilitară și două autoturisme implicate. Intervin pompierii

Secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs pe autostrada A10, km 44, pe sensul de mers Aiud – Cluj. În eveniment sunt implicate o autoutilitară și două autoturisme, fără persoane încarcerate.

La fața locului au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă și două ambulanțe SAJ, pentru gestionarea situației și acordarea primului ajutor.

Din primele informații, nu sunt persoane încarcerate.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe A10, pe sensul de mers Sebeș-Turda.

