Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud
Un accident rutier s-a produs pe autostrada A10, la kilometrul 51, pe sensul de mers Aiud – Unirea. La fața locului intervin pompierii din cadrul Secției de pompieri Aiud pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical.
Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate două autoturisme, fără ca vreo persoană să fie încarcerată.
Pentru gestionarea situației au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.
Intervenția este în desfășurare.
foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
24 ianuarie 2026 | „Revedere” – concert de pian și cor, pe versuri eminesciene, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia
„Revedere” – concert de pian și cor, pe versuri eminesciene, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia Palatul Principilor Transilvaniei va invită la un eveniment cultural de excepție, în care unele din cele mai frumoase versuri ale inegalabilului Mihai Eminescu, transpuse în limbaj muzical, poartă publicul printr-o scurtă, dar captivantă, istorie a muzicii și liricii […]
UPDATE VIDEO | INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o locuință și o anexă. Suprafață de 200 mp afectată
INCENDIU în Abrud: Focul a cuprins o locuință și o anexă. Intervin pompierii Un incendiu s-a produs, în seara zilei de vineri, 23 ianuarie 2026, la o locuință și o anexă din Abrud. „Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu în orasul Abrud, str. Șerbina. Din informațiile preliminare ar fivorba despre un incendiu […]
Primăria Sebeș achiziționează încă 7 autobuze electrice dotate cu sisteme ITS și e-ticketing, dar și stații de încărcare: Procedură în derulare
Primăria Sebeș achiziționează încă 7 autobuze electrice dotate cu sisteme ITS și e-ticketing, dar și stații de încărcare: Procedură în derulare Primăria Sebeș a lansat, miercuri, 21 ianuarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție a 7 autobuze electrice dotate cu sisteme ITS și e-ticketing, dar și a unor stații de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ilie Bolojan despre reforma administrației: ,,Două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal”
Ilie Bolojan despre reforma administrației: ,,Două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal” Unul dintre...
Anul școlar 2026-2027: Ministerul propune modificări în structura anului școlar
Anul școlar 2026-2027: Ministerul propune modificări în structura anului școlar Un proiect impus de Minister, lansat în dezbatere menționează că...
Știrea Zilei
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și...
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea...
Curier Județean
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud Un accident rutier s-a produs pe autostrada...
24 ianuarie 2026 | „Revedere” – concert de pian și cor, pe versuri eminesciene, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia
„Revedere” – concert de pian și cor, pe versuri eminesciene, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia Palatul Principilor Transilvaniei...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute În data de 24 ianuarie...
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră În fiecare an, în...