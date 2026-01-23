Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud

Un accident rutier s-a produs pe autostrada A10, la kilometrul 51, pe sensul de mers Aiud – Unirea. La fața locului intervin pompierii din cadrul Secției de pompieri Aiud pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical.

Potrivit informațiilor preliminare, în accident au fost implicate două autoturisme, fără ca vreo persoană să fie încarcerată.

Pentru gestionarea situației au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor.

Intervenția este în desfășurare.

foto: arhivă

