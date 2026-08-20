Accident rutier pe A10, sensul Sebeș – Turda: Circulația este îngreunată

Un accident rutier s-a produs joi, 20 august 2026, pe Autostrada A10, sensul de mers Sebeș – Turda, la kilometrul 60.

În urma evenimentului rutier, circulația este îngreunată, iar șoferii pot circula doar pe banda I.

,,Circulație îngreunată în urma unui accident produs pe Autostrada Sebeș-Turda (A10), km 60, Calea 1. Circulația se desfășoară pe banda I.”, a transmis DRDP Cluj, pe o rețea de socializare.

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FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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