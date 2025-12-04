ACCIDENT în Alba, provocat de un vârstnic de 86 de ani: A acroșat cu mașina o femeie care circula regulamentar pe o stradă din Războieni-Cetate și și-a văzut de drum. Polițiștii i-au făcut dosar

Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în Războieni-Cetate unde o femeie care circula regulamentar a fost acroșată de o mașină condusă de un vârstnic de 86 de ani. Șoferul și-a văzut de drum, iar acum este cercetat de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 decembrie 2025, în jurul orei 21.00, polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe raza localității Războieni-Cetate, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Războieni-Cetate, în timp ce se deplasa regulamentar, în calitate de pieton, pe strada Gării din localitatea Războieni-Cetate, a fost acroșată de un autoturism, iar conducătorul auto și-a continuat deplasarea.

În urma evenimentului rutier, femeia a suferit leziuni corporale ușoare.

La scurt timp, polițiștii din Ocna Mureș au identificat conducătorul auto care ar fi părăsit locul accidentului. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 86 de ani, din localitatea Războieni-Cetate, care, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Gării, a surprins și accidentat o femeie, în vârstă de 39 de ani.

Atât femeia de 39 de ani, cât și bărbatul de 86 de ani au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii din Ocna Mureș continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.

