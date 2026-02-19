ACCIDENT rutier la Sebeș, pe strada Dorin Pavel: Trei autoturisme implicate
ACCIDENT rutier la Sebeș pe strada Dorin Pavel: Trei autoturisme au fost implicate
Un accident rutier a avut loc astăzi, 19 februarie 2026, pe strada Dorin Pavel din oraș, în zona drumul Petreștiului.
Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme. Din fericire, în urma impactului, șoferii implicați nu au fost răniți și nu au avut nevoie de intervenția echipajelor medicale.
,,Eveniment soldat cu pagube materiale”, a explicat IPJ Alba pentru Ziarul Unirea.
FOTO: ROL ILUSTRATIV (arhivă)
