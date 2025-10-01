ACCIDENT rutier la ieșirea din Câmpeni! Două autoturisme sunt implicate. O persoană necesită îngrijiri medicale

ACCIDENT rutier la ieșirea din Câmpeni! Două autoturisme sunt implicate. Medicii intervin de urgență

Un accident rutier s-a produs la ieșirea din Câmpeni spre localitatea Albac, pe drumul DN 75, astăzi, 1 octombrie, în jurul orei 16:20.

Din primele informații, în evenimentul rutier sunt implicate două autoturisme, iar o persoană necesită îngrijiri medicale.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea masurilor specifice si prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 75, la ieșirea din orașul Câmpeni spre loc. Albac.

În accident sunt 2 autoturisme implicate, o persoana necesita ingrijiri medicale. Fără persoane încarcerate.

Pompierii intervic cu o autospecială de stingere cu apă si spumă si o echipaj prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI