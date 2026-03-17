ACCIDENT rutier la Alba Iulia: O ambulanță SMURD și un autoturism s-au ciocnit în zona pieței Cetate. Traficul este îngreunat

ACCIDENT rutier la Alba Iulia: Un SMURD și un autoturism s-au ciocnit în zona pieței cetate. Traficul este îngreunat

Un accident rutier a avut loc astăzi, 17 martie 2026, la Alba Iulia, în zona pieței din Cetate. Din primele informații, o autospecială SMURD și un autoturism sunt implicate în evenimentul rutier.

Traficul rutier este îngreunat în zonă în aceste momente.

,,Traficul rutier este îngreunat pe raza municipiului Alba Iulia, în zona pieței din Cetate, din cauza unui eveniment rutier. Sunt implicate un autoturism și o autospecială SMURD. Din primele date, ar fi vorba despre un eveniment rutier soldat cu pagube materiale”, potrivit IPJ Alba.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI