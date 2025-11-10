FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Intervin pompierii din Alba Iulia

ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Pompierii intervin de urgență în aceste momente.

Un accident rutier a avut loc pe raza localității Sântimbru, astăzi, 10 noiembrie, în jurul orei 12:30, după ce două mașini au intrat în coliziune.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe raza localității Sântimbru.

Este vorba despre un accident rutier in care ar fi implicate 2 autoturisme, fara persoane incarcerate.

La această misiune se intervine cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanța SAJ.

UPDATE ora 13:03:

Ca urmare a accidentului, 5 persoane au fost evaluate medical, toate refuzând transportul la spital, a precizat ISU Alba.

Știre în curs de actualizare…

