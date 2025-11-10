FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Intervin pompierii din Alba Iulia
ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Pompierii intervin de urgență în aceste momente.
Un accident rutier a avut loc pe raza localității Sântimbru, astăzi, 10 noiembrie, în jurul orei 12:30, după ce două mașini au intrat în coliziune.
Citește și: SCANDAL într-un sat din comuna Livezile: Un vârstnic, de 69 de ani, a BĂTUT un bărbat după ce s-au certat. A fost reținut de polițiști
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, pentru asigurarea masurilor specifice la un accident rutier produs pe raza localității Sântimbru.
Este vorba despre un accident rutier in care ar fi implicate 2 autoturisme, fara persoane incarcerate.
La această misiune se intervine cu: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 ambulanța SAJ.
UPDATE ora 13:03:
Ca urmare a accidentului, 5 persoane au fost evaluate medical, toate refuzând transportul la spital, a precizat ISU Alba.
Știre în curs de actualizare…
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente
Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente ISU Alba a intervenit în peste 80 de situații de urgență în weekendul 7-9 noiembrie 2025. Dintre acestea, 79 au fost misiuni SMURD, în cadrul cărora paramedicii au acordat primul ajutor și au […]
DSVSA Alba: Inspectori din Republica Moldova, instruiți de specialiștii din județ, privind verificarea unităților de procesare a laptelui
Specialiști ai DSVSA Alba au instruit inspectori din Republica Moldova privind verificarea unităților de procesare a laptelui Inspectori ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) din Republica Moldova au participat, în perioada 3–7 noiembrie, la Alba Iulia, la un program de instruire susținut de specialiști ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba. […]
ITM Alba: AMENZI de 11.000 de lei și 26 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 3-7 noiembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 11.000 de lei și 26 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 3-7 noiembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 3-7 noiembrie 2025, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 11.000 lei și au acordat 26 avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de acţiuni […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Închisoare pe VIAȚĂ pentru FEMICID: Ministrul Justiţiei cere schimbarea legislației după ce încă o femeie a fost ucisă din gelozie
Închisoare pe VIAȚĂ pentru FEMICID: Ministrul Justiţiei cere schimbarea legislației după ce încă o femeie a fost ucisă din gelozie...
Prime lunare de peste 1.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată. Statul pregătește un nou pachet de sprijin
Prime lunare de peste 1.000 de lei pentru tinerii care se angajează pentru prima dată Tinerii care își găsesc primul...
Știrea Zilei
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți
Pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Aiud, pe ultima sută de metri – organizatorii caută ultimii expozanți Magia sărbătorilor de...
VIDEO | Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată discriminată.” Lecția ei de curaj și profesionalism
Nu e doar o femeie în uniformă: Locotenent Olguța Bodnar, comandant de companie – „Nu, nu m-am simțit absolut niciodată...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Intervin pompierii din Alba Iulia
ACCIDENT rutier în Sântimbru. Două autoturisme au fost implicate: Pompierii intervin de urgență în aceste momente. Un accident rutier a...
Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente
Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu...
Politică Administrație
VIDEO | Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune în gândirea și dezvoltarea viitorului acestui oraș”
Două blocuri, construite pentru tinerii specialiști care aleg să se stabilească într-un oraș din Alba. Primar: „Am avut o viziune...
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei
Trei drumuri comunale din Râmeț, care fac legătura cu „Transapuseana”, modernizate printr-o investiție de peste 22 milioane lei A început...
Opinii Comentarii
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România
10 noiembrie: Ziua Artileriei. Evoluţia acestei arme în România În fiecare an, la data de 10 noiembrie, Armata Română sărbătoreşte...
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...