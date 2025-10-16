FOTO | ACCIDENT rutier în Petrești cu trei autoturisme implicate. Trafic BLOCAT în zona barajului, pe DN 67 C

ACCIDENT rutier în Petrești cu trei autoturisme implicate. Trafic BLOCAT în zona barajului, pe DN 67 C

Un accident rutier a avut loc în Petrești după ce trei autoturisme au fost implicate într-un eveniment rutier, astăzi, 16 octombrie, în jurul orei 09:40.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe raza loc. Petrești. Din informațiile primite de la apelant, in accident ar fi implicate 3 autoturisme, fara persoane încarcerate. Forțe alocate pentru această misiune sunt: 1 ASAS, 1 EPA si 1 amb SAJ cu medic.

Traficul rutier este blocat în zona Barajului Petrești, pe DN 67 C, la kilometrul 141, din cauza unui eveniment rutier. Din primele date ar fi implicate trei autoturisme, a precizat IPJ Alba.

UPDATE 10:19:

La locul accidentului au fost asistate medical 4 persoane. Ca urmare a evaluarii medicale, toate persoanele au refuzat transportul la spital, conform ISU Alba.

