FOTO | Accident GRAV pe pe autostrada A10, sensul Aiud-Turda: Un tânăr de 26 de ani, rănit după impactul dintre două autoutilitare în zona localității Unirea
Un accident rutier grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 2.20, pe autostrada A 10, sensul Aiud-Turda, în zona localității Unirea. Un tânăr de 26 de ani a fost rănit după impactul dintre două autoutilitare.
Secția de pompieri Aiud a intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical evenimentul rutier produs pe autostrada A10, sensul Aiud-Turda, Km 55, zona localității Unirea.
A fost vorba despre un accident rutier în care au fost implicate 2 autoutilitare, cu o persoană conștientă, încarcerată.
Din una din autoutilitare a fost extrasă o persoană de sex masculin, de aproximativ 26 ani, conștientă, cooperantă, care a fost asistată medical la locul producerii accidentului, iar ulterior transportată la spital.
La misiune au participat o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor și o ambulanță SAJ cu medic.
