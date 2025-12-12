Rămâi conectat

ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Un tânăr de 21 de ani a fost lovit de o mașină. Șoferul a fugit de la locul faptei

Bogdan Ilea

acum 59 de minute

Un accident rutier a avut loc pe data de 11 decembrie în Alba Iulia atunci când un tânăr de 21 de ani a fost lovit de un autoturism. 

Evenimentul rutier s-a produs la intersecția străzii Tudor Vladimirescu cu strada Emil Racoviță, iar șoferul implicat a fugit de la fața locului. Oamenii legii l-au prins însă în scurt timp.

Citește și: Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce bătut un albaiulian în Sântimbru: Persoana rănită are nevoie de săptămâni de îngrijire medicală

Conform IPJ Alba, la data de 11 decembrie 2025, în jurul orei 21.20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un tânăr de 21 de ani a fost victima unui eveniment rutier și a suferit leziuni corporale. 

Polițiștii au constatat că, în seara zilei de 11 decembrie 2025, tânărul de 21 ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost acroșat de un autoturism, în timp ce se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii, iar conducătorul auto nu a fost identificat la fața locului. 

În urma evenimentului rutier, tânărul a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, în vederea acordării de îngrijiri medicale.  

La scurt timp, a fost identificat și conducătorul auto care ar fi părăsit locul în care s-a produs evenimentul rutier. Este vorba despre un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Alba Iulia. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.  

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.  

Curier Județean

Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce bătut un albaiulian în Sântimbru: Persoana rănită are nevoie de săptămâni de îngrijire medicală

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

12 decembrie 2025

De

Bărbat din Alba Iulia, reținut după ce bătut un albaiulian în Sântimbru: Persoana rănită are nevoie de săptămâni de îngrijire medicală Un bărbat de 31 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiștii din Galda de Jos după ce ar fi agresat un bărbat de 45 de ani, tot din Alba Iulia, provocându-i […]

Citește mai mult

