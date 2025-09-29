ACCIDENT rutier în Alba Iulia! O femeie, lovită pe o trecere de pietoni. A fost transportată la spital

Femeie lovită pe o trecerea de pietoni din Alba Iulia! A fost transportată la spital

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de 29 septembrie, în jurul orei 06:20, atunci când o femeie a fost lovită, după ce a trecut strada regulamentar, de către un șofer de 62 de ani.

Femeia, în vârstă de 57 de ani, a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportată la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 06.20, polițiștii rutieri din municipiul Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 57 de ani, din municipiu, în timp ce se traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni, a fost surprinsă și accidentată de un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Ighiu.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

